Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर फिर उठाए सवाल

Rahul Gandhi On Election Commission, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस लीडर व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने cआयोग (ईसी) की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आज एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने ईसी द्वारा बनाई जाने वाली वोटर लिस्ट व चुनाव अयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

मतदाता सूची के आधार पर किए चौंकाने वाले दावे

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य स्थानों की मतदाता सूची के आधार पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमयी ढंग से जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 (Maharashtra Assembly Election 2024) और पिछले साल ही हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav-2024) के बीच इन वोटरों को जोड़ा गया।

वोटर लिस्ट में जोड़े गए हजारों-लाखों नामों का उल्लेख

राहुल ने वोटर लिस्ट में जोड़े गए हजारों-लाखों नामों का उल्लेख किया और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके वोट की चोरी की जा रही है। कई आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने ईसी को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) की विश्वसनीयता संदेहास्पद है।

शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट में वृद्धि भी हैरानीजनक

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कांग्रेस द्वारा जुटाए सबूतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वोट चोरी किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने पूछा कि ईसी इस मसले पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। राहुल ने दावा किया कि महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, जो चिंताजनक है। इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट में इजाफा भी हैरानीजनक है।

ईसी दे जवाब, शाम 5 बजे के बाद क्यों बढ़ी वोटिंग

कांग्रेस नेता कहा, ईसी इसका जवाब दे कि शाम को पांच बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी। राहुल के अनुसार उन्होंने चुनाव आयोग से पहले भी ऐसे सवाल पूछ चुके हैं, पर ईसी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी पकड़ने में हमें छह माह लगे हैं।

6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कर्नाटक (Karnataka) की महादेवपुरा विधानसभा सीट ( Mahadevapura Assembly Seat) पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा वोटों की ‘वोट चोरी’ हुई। इस निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर, अवैध पते तथा बड़ी संख्या में वोटर पाए गए। राहुल ने कहा, गत वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद हमारा संदेह सच हो गया कि चुनाव में धांधली हुई और इसी की इसमें बीजेपी के साथ मिलीभगत की थी।

यह भी पढ़ें: Supreme Court: चुनाव आयोग शनिवार तक उपलब्ध करवाए बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख मतदाताओं की जानकारी