Rahul Gandhi Press Conference Live, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सत्तारूढ़ सरकार पर वोट चोरी के अपने आरोप दोहराए हैं। साथ ही उन्होंने वोटरों के फर्जी मकानों व फर्जी मकानों पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई है।

एआईसीसी के हेडक्वार्टर में किया संवाददाता सम्मेलन

राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने अपने दावे को लेकर भी चर्चा की। संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में कांग्रेस नेता ने कई राज्यों के एग्जिट पोल दिखाए और कहा कि इनके (एग्जिट पोल) जरिए ही मध्यप्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के मामले पकड़े गए हैं।

हरियाणा में 25 लाख वोटों में हेराफेरी की गई

राहुल ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों में हेराफेरी की गई। उन्होंने विस्तृत आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कथित अनियमितताओं में 5,21,619 डुप्लीकेट मतदाता, 93,174 अवैध पते वाले मतदाता और 19,26,351 बल्क मतदाता शामिल हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जो मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित हैं।

एक महिला ने दस जगह 22 बार मतदान किया

कांग्रेस सांसद ने यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई गई। उन्होंने बताया कि और भी कई स्थानों पर इसी तरह के परिणाम पेश किए गए, पर बाद में हमें वोट चोरी किए जाने की शिकायतें मिलीं। कांग्रेस सांसद ने इस दौरान एक महिला की तस्वीर भी दिखाई और कहा कि हरियाणा में अलग-अलग नाम से उस महिला ने 10 जगह 22 बार मतदान किया। हरियाणा के मतदाता सूची में कथित तौर पर 22 बार छपी एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की तस्वीर भाजपा और चुनाव आयोग पर राहुल के विस्फोटक मतदाता धोखाधड़ी के आरोप का केंद्रबिंदु बन गई।

देश के युवाओं से की ज़ोरदार अपील

कांग्रेस नेता ने भारत के युवाओं से ज़ोरदार अपील करते हुए कहा कि देश की जनरेशन ज़ी और युवा नागरिकों में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के ज़रिए लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। उन्होंने कहा, भारत के युवा सत्य और अहिंसा के साथ हमारे लोकतंत्र को बहाल कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी दावा किया कि हरियाणा चुनावों के बाद भाजपा सदस्यों ने भी निजी तौर पर स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर है।

