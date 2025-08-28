Rahul Gandhi Bihar Visit: जैश के आतंकियों की घुसपैठ का अलर्ट! राहुल गांधी का रोड शो रद्द

Rahul Gandhi Bihar Visit, आज समाज, पटना: एक बड़े सुरक्षा अलर्ट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा है। खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के तीन आतंकी नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में घुसपैठ कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य भर में, खासकर सीमावर्ती जिलों में, सतर्कता बढ़ा दी है।

रोड शो रद्द, यात्रा योजना में बदलाव

सीतामढ़ी के एक शिविर में ठहरे राहुल गांधी सीधे जनकपुर स्थित जानकी मंदिर गए। रास्ते में कई स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने सभी पड़ावों को छोड़ दिया। मंदिर दर्शन के बाद उनका प्रस्तावित रोड शो रद्द कर दिया गया है और अब वह खुले वाहन की बजाय बंद वाहन में यात्रा कर रहे हैं।

मूल कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी को दोपहर 12 बजे मोतिहारी पहुँचना था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण, वह बिना किसी अतिरिक्त पड़ाव के एक घंटा पहले पहुँच गए।

नेपाल के रास्ते घुसे आतंकवादी

पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अनुसार, जैश के तीन आतंकवादी –

हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी),

आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी),

मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी),

अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुँचे और तीसरे सप्ताह में नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ की। अधिकारियों ने उनकी तस्वीरें और पासपोर्ट विवरण सार्वजनिक कर दिए हैं।

सीमावर्ती जिले हाई अलर्ट पर

सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है और सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर और अन्य जिलों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण, सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं।

सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई

एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है, जबकि बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करता है। बिहार की नेपाल से लगती 729 किलोमीटर लंबी सीमा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां ​​पूरी तरह सक्रिय हैं। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशनों या हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देने का आग्रह किया है।