Rahul Gandhi 56th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

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Vir Singh
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Rahul Gandhi 56th Birthday
Rahul Gandhi 56th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बधाई एवं शुभकामनाएं

Rahul Gandhi 56th Birthday, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेताओं व कई अन्य ने उन्हें बधाई दी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा भवन के बाहर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने कहा, राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करता हूं।

राहुल हमेशा प्रेरित करने वाले नेता : मुख्यमंत्री रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक पोस्ट में बधाई देते हुए लिखा, हमारे हमेशा प्रेरित करने वाले नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता कई लोगों को प्रेरित करती रहती है। देश और लोगों की सेवा जारी रखने के लिए मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और ताकत की कामना करता हूं।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी हार्दिक बधाई 

इंडियन नेशनल कांग्रेस (Indian National Congress) के आधिकारिक हैंडल ने पार्टी और देश के लिए उनकी भूमिका और काम को उजागर करते हुए हार्दिक बधाई दी। ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं, आपने हमेशा उस बात के लिए आवाज उठाई है जिसे आप सही मानते हैं। अन्याय, असमानता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आपकी लगातार लड़ाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आप लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता की बेरहम दौड़ नहीं है, बल्कि यह बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो सिद्धांतों पर आधारित और करुणा से प्रेरित हो सकती है।

ईमानदारी, सहानुभूति और उम्मीद की तलाश कर रही पूरी पीढ़ी के लिए, आप ॠील्ल े की आवाज बन गए हैं: एक ऐसा नेता जो सुनता है, समझता है, सशक्त बनाता है और उनकी आकांक्षाओं के लिए बोलता है। एक दयालु, निष्पक्ष भारत और हर दिल में ‘मोहब्बत की दुकान’ के लिए। आपको हमेशा ताकत और खुशी मिले, यही कामना है।” पोस्ट में लिखा था, “हैप्पी बर्थडे, राहुल जी।”

दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में 1970 में हुआ जन्म

बता दें कि राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। वे राजीव गांधी (जो बाद में भारत के छठे प्रधानमंत्री बने) और सोनिया गांधी (जो बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं) की दो संतानों में से पहले थे। अभी राहुल लोकसभा में 12वें विपक्ष के नेता हैं और जून 2024 से उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से निचले सदन के सदस्य हैं। इससे पहले, उन्होंने 2019 से 2024 तक केरल की वायनाड सीट और 2004 से 2019 तक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी ने दिसंबर 2017 से जुलाई 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया।

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