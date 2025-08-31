IPL Season 2026 Breaking News : राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए राहुल द्रविड़

छोड़ा हेड कोच का पद, रॉयल्स ने सोशल प्लेटफार्म पर दी इस बात की सूचना, अब किस फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे राहुल द्रविड़

IPL Season 2026 : (आज समाज), खेल डेस्क : भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक और देश के लिए सफलतापूर्वक कोचिंग कर चुके राहुल द्रविड़ एक बार फिर से चर्चा में हैं। द वॉल के नाम से जाने जाते राहुल द्रविड़ ने आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया है। ज्ञात रहे कि इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स राहुल द्रविड़ की कोचिंग में उतरी थी लेकिन कोई शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई। इतना ही नहीं राहुल द्रविड़ के कुछ फैसलों पर फ्रेंचाइजी प्रबंधन ने हैरानी भी जताई थी। तभी से यह मान लिया गया था कि शायद राहुल अब लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं जुड़े रहेंगे।

2024 में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे द्रविड़

फ्रेंचाइजी ने शनिवार को सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। भारतीय टीम 2024 में द्रविड़ की कोचिंग में टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इसके बाद बाद वे राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने थे। भारत के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी टीम के साथ जुड़े थे। आईपीएल के पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। टीम लीग की प्वॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही थी। 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। टीम 14 में से 4 लीग मैच ही जीत सकी थी। टीम 10 हार के बाद पॉइंट्स टेबल के 9वें स्थान पर रही थी।

रॉयल्स के साथ अलग-अलग भूमिका में जुड़े रहे द्रविड़

भारत को हेड कोच के तौर पर टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले द्रविड़ रॉयल्स की टीम के साथ पहले भी अलग-अलग, लेकिन बेहद अहम भूमिका में जुड़े रहे हैं।आईपीएल के 2012 और 2013 सीजन में वे टीम के कप्तान थे। इसके अलावा 2014 और 2015 में वे टीम डायरेक्टर और मेंटॉर भी रहे थे। टीम के खराब प्रदर्शन से फ्रेंचाइजी का प्रबंधन बेहद हताश है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट में अस्थिरता है। फ्रेंचाइजी ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगाकारा को डायरेक्टर बनाया था।

भारतीय टीम के कोच के रूप में बेहद सफल रहे थे द्रविड़

राहुल को नवंबर 2021 में भारत का हेड कोच बनाया गया, तब टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में टीम ने फिर सेमीफाइनल खेला। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के बाद द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के कारण उनका कार्यकाल टी-20 वर्ल्ड कप तक बढ़ा दिया गया था। फिर द्रविड़ ने भारत को टी-20 में वर्ल्ड चैंपियन बना दिया।