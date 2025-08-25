Cricket News Update : राहित-कोहली अभी खेलेंगे वनडे क्रिकेट : शुक्ला

भारतीय क्रिकेट टीम के इन दो धुरंधरों पर ये बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष

Cricket News Update (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट में एक दौर के रूप में पहचान बना चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्रिकेट भविष्य पर लग रही अटकलों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उस समय विराम लगा दिया जब उन्होंने कहा कि अभी दोनों स्टार खिलाड़ियों की एकदिवसीय टीम को बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों मेंं अभी काफी क्रिकेट बचा है और ये दोनों ही आने वाले दिनों में टीम को सेवाएं देंगे। शुक्ला ने गकहा है कि ये दोनों अभी भी वनडे में खेल रहे हैं। दोनों ने केवल टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट प्रारूप से सन्यास की घोषणा की है

रोहित-कोहली ने शुरू की ट्रेनिंग

रोहित और कोहली ने वनडे टीम में वापसी से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बीसीसीआई रोहित और कोहली के वनडे भविष्य को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। अब इस मामले को लेकर राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। दरअसल, एक कार्यक्रम के दौरान एंकर ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष से पूछा कि जब रोहित-कोहली संन्यास का फैसला लेंगे तो क्या सचिन तेंदुलकर की तरह उन्हें भी विदाई दी जाएगी? इस पर राजीव शुक्ला ने सवाल खड़े किए और कहा कि लोग क्यों इन दोनों के बारे में चिंता कर रहे हैं, जबकि वे अभी भी वनडे में खेल रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों रहेंगे उपलब्ध

रोहित और कोहली ने भारत के लिए आखिरी मैच इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। यह दोनों स्टार बल्लेबाज अब 19 से 25 अक्तूबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे। शुक्ला ने कहा, ‘उन्होंने कब संन्यास लिया रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अभी वनडे खेलेंगे, तो अगर खेल ही रहे हैं तो अभी विदाई की बात क्यों? आप लोग अभी से चिंता क्यों कर रहे हैं?’ शुक्ला ने यह भी कहा कि बीसीसीआई कभी किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहता और यह फैसला उन्हें ही करना है।

उन्होंने कहा, हमारी नीति बिल्कुल साफ है, बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहता। उसे अपना फैसला खुद लेना होगा। उसे खुद ही यह फैसला लेना होगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने बताया कि कोहली अभी भी सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं और रोहित एक बेहतरीन वनडे खिलाड़ी बने हुए हैं। शुक्ला ने प्रशंसकों से कहा कि जब इस स्टार जोड़ी की बात हो तो इस समय विदाई के बारे में न सोचें।