Raghav Juyal Ramayana: इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में राघव जुयाल की एंट्री, निभाएंगे मेघनाद का रोल

By
Rajesh
-
0
44
Raghav Juyal Ramayana: इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में राघव जुयाल की एंट्री, निभाएंगे मेघनाद का रोल
Raghav Juyal Ramayana: इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में राघव जुयाल की एंट्री, निभाएंगे मेघनाद का रोल

विक्रांत मैसी बाहर
Raghav Juyal Ramayana, (आज समाज), मुंबई: दंगल और चिल्लर पार्टी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके डायरेक्टर नितेश तिवारी लंबे समय से रामायण फिल्म पर काम कर रहे हैं। उनकी इस फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में हैं। बजट के लिहाज से ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। वहीं अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस फिल्म में राघव जुयाल भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनकी कास्टिंग हो चुकी है।

जल्द ही शूटिंग करेंगे शुरू

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो राघव जुयाल रामायण में रावण के बड़े बेटे मेघनाद (इंद्रजीत) के रोल में नजर आने वाले हैं। ये भी बताया गया कि पहले ये रोल विक्रांत मैसी करने वाले थे, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद मेकर्स ने राघव को अप्रोच किया और वो तुरंत ही इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। वो जल्द ही शूटिंग भी शुरू करेंगे।

करना होगा 2027 तक का इंतजार

राघव जुयाल को भले ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया है, लेकिन इस पिक्चर में उन्हें देखने के लिए फैंस को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। दरअसल, ऐसा बताया जा रहा है कि उनका रोल फिल्म के दूसरे पार्ट में होगा। वो पहले पार्ट में नहीं दिखेंगे। रामायण 1 इसी साल दिवाली पर आने वाली है। वहीं दूसरे पार्ट को साल 2027 में दिवाली पर ही रिलीज करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में राघव को इस बड़ी फिल्म में देखने के लिए 2027 का तक का इंतजार करना पड़ेगा।

रावण के रोल में नजर आएंगे यश

रामायण में यश भी नजर आने वाले हैं। वो इसमें रावण के रोल में हैं। सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, रकुलप्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर जैसे बड़े स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। स्टारकास्ट के लिहाज से ये फिल्म जितनी बड़ी है, इसपर उतना ही ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है।

दो पार्ट का बजट 4000 करोड़

मेकर्स इसे बनाने में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि दो पार्ट को बनाने में 4000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसे में ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। इससे पहले भारत में किसी भी फिल्म को बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है। फैंस को भी इस फिल्म का इंतजार है। देखना होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स आॅफिस पर कैसा कमाल दिखाती है।