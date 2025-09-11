Rae Bareilly: पोस्टर, में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिखाने पर विवाद

पोस्टरों में लिखा कलयुग की अंतिम आस ब्रह्मा, विष्णु और महेश

Rahul, Akhilesh, Tejashwi Controversial Poster, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे और उनके रायबरेली पहुंचने से पहले ज़िले भर में पोस्टर लगाए गए, जिनमें ‘इंडिया’ गठबंधन के लीडर- राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी को 3 हिंदू देवताओं – ब्रह्मा, विष्णु और महेश – के रूप में दर्शाया गया।

लोहिया वाहिनी की तरफ से लगाया गया था पोस्टर

पोस्टरों पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि बाद में पोस्टरों को हटा दिया गया। बताया गया है कि लोहिया वाहिनी (Lohia Vahini) की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे और इनमें दावा किया गया था कि ये तीनों ही देश को विनाश से बचाएंगे। ‘भारत की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश’ भी रायबरेली में अलग-अलग जगह लगे पोस्टरों पर लिखा था। इसके अलावा तीनों नेताओें को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का मुख्य चेहरा बताया गया है। रायबरेली में अलग-अलग जगह लगे ब्रह्मा, विष्णु महेश की संज्ञा वाले पोस्टर को देखकर सपा व कांग्रेस के वर्कर्स काफी खुश नजर आए। हालांकि बाद में तीनों के पोस्टर को हटवा दिया गया। तब तक यह चर्चा का विषय बन चुका था।

इन्हीं लोगों से देश की जनता को उम्मीद : राहुल निर्मल बागी

मामले के बारे में पूछे जाने पर लोहिया वाहिनी (Lohia Vahini) के प्रदेश सचिव (State Secretary) राहुल निर्मल बागी (Rahul Nirmal Bagi) ने कहा कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ‘इंडिया’ के तीन मुख्य चेहरा हैं और अब इन्हीं लोगों से देश की जनता को उम्मीद है।

एनडीए पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे राहुल

राहुल निर्मल बागी ने कहा कि जिस तरह से ये तीनों नेता देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़े वर्गों, वंचितों और बेरोज़गार युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, वह और कई अन्य युवा उन्हें तीनों देवताओं का कलयुग का अवतार मानते हैं, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी बीते कुछ दिन से एनडीए पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं । इसकोे लेकर उन्होंने बिहार में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ भी निकाली थी। इसलिए देश के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनसे यूपी के लोगों को उम्मीदें हैं।

