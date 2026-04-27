Rachna Tiwari Dance: रचना तिवारी के ठुमकों ने मचाया धमाल! ‘नई सी बोतल ला’ गाने ने इंटरनेट पर लगाई आग

Rachna Tiwari Dance: हरियाणा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी-मानी डांसर रचना तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खास डांस मूव्स ने तो सपना चौधरी को भी पीछे छोड़ दिया है; सच तो यह है कि रचना के ताल-मेल वाले कदम और दिलकश मूव्स दर्शकों के बीच हमेशा से ही पसंदीदा रहे हैं। सपना के नक्शेकदम पर चलते हुए, अब रचना तिवारी अपनी अदाओं और खूबसूरती से दर्शकों पर जादू चला रही हैं।



आज भी, उनके डांस परफॉर्मेंस और मूव्स की ज़बरदस्त एनर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रही है। हाल ही में, रचना तिवारी का एक शानदार डांस वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वह मशहूर हरियाणवी गाने “नई सी बोतल” पर थिरकती नज़र आ रही हैं। उनके मनमोहक मूव्स ने तो बड़े-बड़े पुराने फैंस को भी हैरान कर दिया है।

अगर आपने अभी तक उनका डांस नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपने सच में कुछ बहुत खास मिस कर दिया है। रचना तिवारी पहले भी अपने कई बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मशहूर रही हैं।

तो, बिना किसी देरी के, रचना तिवारी का यह ज़बरदस्त डांस वीडियो यहीं देखें—इसे अब तक दस लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है! असल में, उनके जैसे शानदार स्टेज परफॉर्मेंस का जादू अक्सर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मचा देता है, जिससे फैंस और चाहने वाले दीवाने हो जाते हैं।