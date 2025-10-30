RAC ticket Refund : RAC टिकट कैंसिल के क्या है नियम , रिफंड मिलेगा या नहीं ?आइये जाने

RAC ticket Refund(आज समाज) : अगर आपका RAC टिकट कन्फर्म हो गया है तो घबराएं नहीं। रेलवे आपको यात्रा करने का पूरा मौका देता है। आप RAC टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ सकते हैं। रेलवे आपको जनरल कोच में साइड लोअर बर्थ पर आधी सीट देगा। इसका मतलब है कि आप बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर पाएंगे।

लेकिन अगर आपको यह टिकट कैंसिल करना पड़े, तो क्या आपको कैंसलेशन पर पूरे पैसे वापस मिलेंगे या रेलवे ज़्यादा चार्ज करेगा? आइए हम आपको बताते हैं।

डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक कर सकते हैं RAC टिकट कैंसिल

आप ट्रेन के तय डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक अपना RAC टिकट कैंसिल कर सकते हैं। यहां, “तय डिपार्चर टाइम” का मतलब है वह समय जब ट्रेन अपने पहले स्टेशन, यानी ओरिजिन स्टेशन से चलने वाली है। आपके बोर्डिंग स्टेशन का समय अलग हो सकता है, लेकिन कैंसलेशन का आधार उस ओरिजिन स्टेशन का समय होता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे निकलती है और आपका स्टेशन लखनऊ है, जहां वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगी, तो कैंसलेशन सिर्फ शाम 7:30 बजे तक ही वैलिड होगा, यानी दिल्ली में सुबह 8 बजे से 30 मिनट पहले। 30 मिनट के बाद कैंसलेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए, हमेशा टिकट पर ओरिजिन स्टेशन का समय ज़रूर देखें। आप IRCTC ऐप या वेबसाइट पर आसानी से कैंसिल कर सकते हैं।

क्लर्केज चार्ज

जब आप 30 मिनट पहले कैंसिल करते हैं, तो रेलवे आपको पूरा रिफंड देगा लेकिन क्लर्केज चार्ज काटेगा। यह चार्ज हर पैसेंजर पर लगता है। अगर आपका टिकट RAC स्लीपर क्लास का है, तो प्रति पैसेंजर सिर्फ ₹60 काटे जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने दो लोगों के लिए टिकट बुक किए हैं, तो हर पैसेंजर से ₹60 काटे जाएंगे, कुल ₹120। स्लीपर पर कोई GST नहीं लगता है।

हालांकि, अगर टिकट AC क्लास का है, जैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, या थर्ड AC RAC, तो प्रति पैसेंजर ₹60 प्लस GST काटा जाएगा। GST चार्ज टैक्स नियमों के आधार पर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक चार्ज ₹60 है। यह चार्ज रिफंड की रकम से काटा जाता है, और बाकी रकम 3-5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।

हेल्प डेस्क या IRCTC हेल्पलाइ

RAC टिकट के साथ, आप बिना किसी चिंता के यात्रा कर सकते हैं। रेलवे यह पक्का करता है कि आपको सीट मिले, चाहे वह बाद में हाफ-बर्थ हो या फुल बर्थ। बस समय पर कैंसलेशन चेक करते रहें और अपने टिकट चेकर के संपर्क में रहें। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप स्टेशन पर हेल्प डेस्क या IRCTC हेल्पलाइन से पूछ सकते हैं।

