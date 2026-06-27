Raakh Series: इंटरनेट पर छाई 8 एपिसोड की क्राइम थ्रिलर, सच्ची कहानी ने जीता दुनियाभर का दिल

Raakh Series: OTT की दुनिया में हर हफ़्ते नई-नई रिलीज़ आती रहती हैं, लेकिन कुछ ही शो दुनिया भर का ध्यान खींच पाते हैं। ऐसी ही एक सीरीज़ है ‘Raakh’, जो आठ एपिसोड वाली क्राइम थ्रिलर है और जिसने स्ट्रीमिंग की दुनिया में धूम मचा दी है। प्रीमियर के कुछ ही दिनों में, यह शो चार्ट में सबसे ऊपर पहुँच गया और दुनिया भर में Prime Video की नंबर 1 नॉन-इंग्लिश सीरीज़ बन गया, साथ ही इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब तारीफ़ें मिलीं।

असली अपराध की घटना से प्रेरित

‘Raakh’ की खासियत यह है कि यह कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है। यह सीरीज़ असल ज़िंदगी के एक आपराधिक मामले से प्रेरित है, जिससे इसकी दिलचस्प कहानी और भी असरदार बन जाती है। ज़बरदस्त कहानी कहने के अंदाज़ से लेकर इमोशनल परफॉर्मेंस तक, यह शो इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली OTT रिलीज़ में से एक बन गया है। इस क्राइम ड्रामा को IMDb पर 7.8 की शानदार रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता को दिखाता है।

ग्लोबल स्ट्रीमिंग सेंसेशन

12 जून को दुनिया भर में रिलीज़ हुई ‘Raakh’, पिछले दो सालों में Prime Video India की सबसे बड़ी ओरिजिनल सीरीज़ डेब्यू बन गई है।

इस शो ने ज़बरदस्त ग्लोबल सफलता हासिल की है:

23 देशों में नंबर 1 रैंक हासिल की

60 देशों में टॉप 10 में जगह बनाई

दुनिया भर में Prime Video की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश ओरिजिनल सीरीज़ बनी

इसकी तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता ने इसे प्लेटफ़ॉर्म की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज़ में से एक बना दिया है।

अपराध, न्याय और नुकसान की कहानी

आठ एपिसोड में फैली ‘Raakh’ अपराध, नैतिकता, न्याय और दुख के बीच के जटिल रिश्तों को दिखाती है। इसकी इमोशनल कहानी यह दिखाती है कि भयानक अपराध पीड़ितों के परिवारों पर कैसा असर डालते हैं, साथ ही यह अपराधबोध, सज़ा और इंसानी फ़ितरत के बारे में मुश्किल सवाल भी उठाती है।

सस्पेंस और इमोशनल गहराई के बीच संतुलन बनाने के लिए इस सीरीज़ की तारीफ़ की गई है, जो इसे आम क्राइम थ्रिलर से कहीं बेहतर बनाती है।

शानदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़

ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए कास्ट की हर तरफ़ से तारीफ़ हो रही है। अली फ़ज़ल की काफ़ी तारीफ़ हो रही है; कई क्रिटिक्स इसे उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बता रहे हैं।

सोनाली बेंद्रे ने दुख से टूटी हुई माँ का बहुत ही इमोशनल किरदार निभाया है। आमिर बशीर ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया है जो गहरे दुख से जूझ रहा है और एक ऐसी क्षति का सामना कर रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आकाश मखीजा और रामदीप यादव ने बाबू और रज्जो के किरदारों को जिस दमदार अंदाज़ में निभाया है, उससे सीरीज़ में एक अलग ही गहराई और रोमांच आ गया है।

सीरीज़ के बाकी कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिससे यह ड्रामा दिलचस्प और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला बन गया है।

कुख्यात रंगा-बिल्ला केस पर आधारित

‘राख’ 1978 के कुख्यात रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है, जो भारत की सबसे चौंकाने वाली आपराधिक घटनाओं में से एक थी। असल ज़िंदगी के इस मामले में अपहरण, डकैती और हत्या शामिल थी, जिसके बाद दोषियों को सज़ा सुनाई गई और उन्हें फांसी दी गई। यह सीरीज़ उस दुखद घटना को एक रोमांचक सिनेमाई नज़रिए से दिखाती है और साथ ही इसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर को भी उजागर करती है।

अब प्राइम वीडियो पर उपलब्ध

प्रोसित रॉय के निर्देशन में बनी ‘राख’ में अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ आकाश मखीजा, रामदीप यादव, दिव्या शर्मा, विवान शर्मा, अंशुल चौहान, राकेश बेदी और दिव्येंदु भट्टाचार्य भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे।

फिलहाल 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही ‘राख’ ने इस साल की सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर सफलताओं में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इसे आलोचकों की तारीफ़ और दुनिया भर में लोकप्रियता, दोनों ही मिली हैं।