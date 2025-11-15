Karnal News : व्यवस्था पर सवाल ! करनाल कर्ण स्टेडियम के शौचालय में फिर मिले प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरिंज

Karnal News, (आज समाज), करनाल : हरियाणा के करनाल शहर के कर्ण स्टेडियम के शौचालय व शौचालय के आस पास में एक बार फिर प्रतिबंधित इंजेक्शन और सिरिंज मिले हैं, जिससे साफ है कि खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर रहे हैं और पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके इन दवाओं के सेवन के सिलसिले पर लगाम नहीं लग पा रही है।

रोक लगाने के प्रति गंभीरता नहीं बरती जा रही

बार-बार प्रतिबंधित दवाओं का मिलना व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। स्टेडियम में रोजाना सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास के लिए आते हैं जो अलग-अलग खेलों के प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास करते हैं। इसके बावजूद शौचालय में नशीले इंजेक्शनों का मिलना बताता है कि खेल विभाग के अधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों द्वारा इनके प्रयोग पर रोक लगाने के प्रति गंभीरता नहीं बरती जा रही।

शौचालय में इंजेक्शन व सीरिंज मिलने से व्यवस्था पर सवाल

उल्लेखनीय है कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्ण स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, फैसिलिटी सेंटर, फेंसिंग अकादमी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के सिंथेटिक ग्राउंड तैयार किए गए।

इसके बावजूद खिलाड़ियों की ओर से प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के सिलसिले पर लगाम नहीं लगी है। एक बार फिर स्टेडियम के शौचालय में इंजेक्शन व सीरिंज मिलने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी यहां ऐसी सामग्री मिलती रही है, मगर खानापूर्ति के नाम पर कुछ दिन पहरा रखा जाता है और फिर वही ढाक के तीन पात वाला ढुलमुल रवैया हो जाता है।

