Pyramid Scheme Series: 7 एपिसोड और भरपूर सस्पेंस! Prime Video की इस नई सीरीज ने आते ही मचा दिया तहलका

Pyramid Scheme Series: यह हफ़्ता एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस जैसे कई जॉनर की रोमांचक OTT रिलीज़ से भरा रहा है। इनमें से एक सीरीज़ ने लगभग तुरंत ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद, यह शो स्ट्रीमिंग चार्ट्स में ऊपर चढ़ गया और Prime Video पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले टाइटल्स में से एक बन गया।

इस सीरीज़ ने न सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई है, बल्कि IMDb पर भी अच्छी रेटिंग हासिल की है। अपनी ऐसी कहानी की वजह से जो लोगों को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और सोचने पर मजबूर करने वाली लगती है, यह सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

असली ज़िंदगी की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित कहानी

यह सीरीज़ एक महत्वाकांक्षी युवा व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो किसी भी कीमत पर आर्थिक सफलता हासिल करने का सपना देखता है। जल्दबाज़ी और जल्दी अमीर बनने की चाहत में, वह एक नेटवर्क मार्केटिंग वेंचर में फंस जाता है, जो धीरे-धीरे उसे धोखे के खतरनाक जाल में गहराई तक खींचता चला जाता है।

जैसे-जैसे दौलत का उसका जुनून बढ़ता है, वह न सिर्फ़ अपने भविष्य को बल्कि उन रिश्तों और भरोसे को भी दांव पर लगा देता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। यह कहानी सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने के भावनात्मक और आर्थिक नतीजों को उजागर करती है, जिससे यह आज के दर्शकों के लिए बहुत ही जुड़ाव महसूस कराने वाली बन जाती है।

Prime Video की टॉप 10 लिस्ट में ट्रेंडिंग

अगर इसकी कहानी जानी-पहचानी लगती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सीरीज़ पिरामिड स्कीम की विवादित दुनिया को दिखाती है। 5 जून, 2026 को Prime Video पर रिलीज़ हुई यह सात-एपिसोड की ड्रामा सीरीज़ तेज़ी से स्ट्रीमिंग की दुनिया में हिट हो गई है।

यह शो अभी प्लेटफ़ॉर्म की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जो दर्शकों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। इसने IMDb पर 7/10 की रेटिंग भी हासिल की है, जिससे इस हफ़्ते की बेहतरीन OTT रिलीज़ में से एक के तौर पर इसकी पहचान और मज़बूत हुई है।

सीरीज़ के बारे में

‘पिरामिड स्कीम’ नाम की इस सीरीज़ को ‘द वायरल फीवर’ (TVF) के बैनर तले श्रेयांश पांडे ने बनाया है। इसकी कास्ट में परमवीर चीमा, रणवीर शौरी और अल्फिया जाफ़री जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं।

अपनी दिलचस्प कहानी, असल ज़िंदगी से जुड़े विषयों और शानदार एक्टिंग के दम पर, ‘पिरामिड स्कीम’ तेज़ी से Prime Video पर स्ट्रीम हो रही सबसे ज़्यादा चर्चा वाली भारतीय वेब सीरीज़ में से एक बन रही है।