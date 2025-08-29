World Badminton Championships : क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु

World Badminton Championships : क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु

सिंधु ने वर्ल्ड की नंबर दो चीन की वांग झी को सीधे गेम में हराकर बाहर कर दिया

World Badminton Championships (आज समाज), खेल डेस्क : भारत की स्टार शटलर और डबल ओलिंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने वुमेन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पेरिस में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल्स में उन्होंने गुरुवार को चीन की वांग झी को सीधे गेम में हराकर बाहर कर दिया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही सिंधू जबरदस्त फार्म में है।

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की थी। पेरिस में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा को 39 मिनट चले मुकाबले में 23-21, 21-6 से हराया। वहीं गुरुवार को मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भी भारतीय जोड़ी को सफलता मिली।

सिंधु ने वांग को तीसरी बार हराया

सिंधु ने 5वें हेड टू हेड मैच में वांग को तीसरी बार हराया। वर्ल्ड नंबर-15 सिंधु ने पहला गेम कड़ी टक्कर के बाद 21-19 के अंतर से जीता। सिंधु ने पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में भी 12-6 के अंतर से बढ़त बना ली। उन्होंने इस बढ़त को कायम रखा और 21-15 के अंतर से दूसरा गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर-1 साउथ कोरिया की आन से यंग से हो सकता है।

3 गेम में जीतीं मिक्स्ड डबल्स जोड़ी

भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा कृष्टो की जोड़ी ने 3 गेम में राउंड आॅफ 16 मैच जीता। वर्ल्ड नंबर-2 हॉन्ग कॉन्ग के तांग चुन मिन और से यिंग सुट ने दोनों को पहला गेम 21-19 के अंतर से हरा दिया। ध्रुव-तनिषा ने दूसरे गेम में वापसी की और 21-12 से जीत दर्ज कर मैच बराबर कर दिया। भारतीय जोड़ी ने 21-15 के अंतर से तीसरा गेम जीता और क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली।

मेंस सिंगल में भारतीय चुनौती खत्म

प्रणय को वर्ल्ड नंबर-2 ने हराया मेंस सिंगल्स इवेंट में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। एचएस प्रणय को बुधवार देर रात राउंड आॅफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें वर्ल्ड नंबर-2 डेनमार्क के आंद्रेस एंटोनसेन ने 3 गेम में हरा दिया। आंद्रेस ने पहला गेम बेहद आसानी से 21-7 के अंतर से जीत लिया। प्रणय ने वापसी की और 21-17 से दूसरा गेम अपने नाम किया और मैच बराबरी पर ला दिया। तीसरे गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और एक समय स्कोर 21-21 से बराबर हो गया। एंटोनसेन ने फिर अटैकिंग गेम खेला और 23-21 से तीसरा गेम जीतकर मैच भी अपने नाम कर लिया। प्रणय से पहले राउंड आॅफ 64 में लक्ष्य सेन को वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा था।

