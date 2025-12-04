Putin Reaches India: रूसी राष्ट्रपति का भारत में रेड कार्पेट वेलकम, कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे डिनर

Putin Reaches India: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ गए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अपने पुराने रिश्ते की निशानी के तौर पर एक-दूसरे को प्यार से गले लगाया। रेड-कार्पेट वेलकम के बाद, PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन एक ही गाड़ी में एक साथ एयरपोर्ट से निकले। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह व्लादिमीर पुतिन का पहला भारत दौरा है।

आज रात बाद में, प्रधानमंत्री मोदी रूसी प्रेसिडेंट के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। पुतिन के आने से पहले, रूस के कई सीनियर मंत्री पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके थे। डेलीगेशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव, डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं।

दीयों से रोशन हुआ ‘वेलकम

वाराणसी में दीयों से रोशन हुआ ‘वेलकम पुतिन’इस मौके को यादगार बनाने के लिए, वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दीयों का इस्तेमाल करके “वेलकम पुतिन” लिखा गया एक खास मैसेज दिया गया, जिससे सेलिब्रेशन में एक सिंबॉलिक और कल्चरल टच जुड़ गया।

पुतिन PM के ऑफिशियल घर पहुंचे

पालम एयरपोर्ट से निकलने के कुछ ही मिनटों में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर 7, लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे।

मोदी-पुतिन टोयोटा SUV में एक साथ दिखे

दोनों नेताओं को एक टोयोटा SUV में एक साथ घूमते हुए देखा गया। इससे पहले, चीन के तियानजिन शहर में अपनी मीटिंग के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी लिमोज़ीन में PM मोदी की मेज़बानी की थी। नई दिल्ली में, PM मोदी ने भी वैसा ही किया, जो दोनों नेताओं के बीच मज़बूत पर्सनल तालमेल को दिखाता है।

