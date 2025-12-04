Putin Lands In Delhi, (आज समाज), नई दिल्ली : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय महत्वपूर्ण भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच चुके है। गुरुवार शाम 6:58 पुतिन के विमान ने पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का भव्य स्वागत किया। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों को दर्शाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने ‘खास दोस्त’ पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

