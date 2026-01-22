Rashmika Mandanna Pushpa 2 Japan: जापान में रिलीज हुई ‘पुष्पा 2’, फैंस के प्यार से भावुक हुईं रश्मिका मंदाना

Rashmika Mandanna Pushpa 2 Japan: अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल का जलवा 2024 में रिलीज़ होने के महीनों बाद भी दुनिया भर में गूंज रहा है। इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल का हाल ही में 16 जनवरी को जापान में प्रीमियर हुआ, जो इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी के लिए एक और बड़ा इंटरनेशनल मील का पत्थर है।

फिल्म में फीमेल लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन और फिल्म की टीम के साथ प्रीमियर में शामिल हुईं। इंस्टाग्राम पर इवेंट की झलकियाँ शेयर करते हुए, रश्मिका ने जापान से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, साथ ही एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखकर फैंस को उनके ज़बरदस्त प्यार के लिए धन्यवाद दिया।

जापानी फैंस के प्यार से रश्मिका अभिभूत

रश्मिका ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर की जिसने सच में सबका दिल छू लिया। तस्वीर में, वह फैंस द्वारा भेजे गए हाथ से लिखे खतों से भरी एक टेबल पर बैठी दिख रही हैं। तस्वीर के साथ, उन्होंने जापान में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए एक इमोशनल नोट लिखा।

उन्होंने बताया कि वह सिर्फ़ एक दिन के लिए जापान में थीं, लेकिन इतने कम समय में उन्हें जो प्यार मिला, उससे वह बहुत इमोशनल हो गईं। रश्मिका ने बताया कि उन्हें कई खत और तोहफ़े मिले, उन्होंने हर एक नोट पढ़ा, और सभी तोहफ़े अपने साथ घर ले आईं।

उन्होंने लिखा, “मैं यह बता नहीं सकती कि इतना प्यार देखकर मुझे कितना इमोशनल महसूस हुआ,” और जापान को गर्मजोशी और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि वह वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकतीं – इस बार ज़्यादा समय के लिए – और फैंस से वादा भी किया कि अगली बार आने से पहले वह और जापानी सीखने की कोशिश करेंगी।

‘जापान हमेशा मेरे दिल को कृतज्ञता से भर देता है’

स्टोरीज़ के अलावा, रश्मिका ने अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर्स के साथ कई तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए। एक और दिल छू लेने वाले कैप्शन में, उन्होंने लिखा कि जापान हमेशा उनके दिल को खुशी और कृतज्ञता से भर देता है।

उन्होंने जापानी दर्शकों की गर्मजोशी, दयालुता और अटूट प्यार की तारीफ़ करते हुए कहा कि हर बार जापान आने पर वह पहले से ज़्यादा आभारी महसूस करती हैं।

टोक्यो प्रमोशंस और जापानी ट्रेलर

इससे पहले, रश्मिका ने टोक्यो में एक प्रमोशनल इवेंट की कई तस्वीरें शेयर की थीं, जहाँ उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ आइकॉनिक पुष्पा स्टाइल में पोज़ दिया था। पोस्ट को “थैंक यू, टोक्यो” कैप्शन देते हुए, उन्होंने फैंस के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स को स्वीकार किया। जब जापान में रिलीज़ की ऑफिशियल घोषणा हुई, तो रश्मिका ने सोशल मीडिया पर पुष्पा 2 का जापानी ट्रेलर भी शेयर किया। फैंस को जापानी में ग्रीट करते हुए उन्होंने लिखा कि पुष्पा अब पूरी दुनिया में अपनी आग फैला रही है।

पुष्पा फ्रैंचाइज़ी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

पुष्pa 2: द रूल 2024 में भारत में रिलीज़ हुई थी, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई, जिसने भारत में ₹1,234.1 करोड़ नेट और दुनिया भर में चौंका देने वाले ₹1,742.1 करोड़ कमाए।

पहली किस्त, पुष्पा: द राइज़ (2021) भी बहुत बड़ी सफल रही थी, जिसने भारत में ₹267.55 करोड़ नेट और दुनिया भर में ₹350.1 करोड़ कमाए थे।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग