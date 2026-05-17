Adhik Maas: पुरुषोत्तम मास शुरू, भूलकर भी न करें ये गलतियां

भगवान विष्णु को समर्पित होता अधिक मास

Adhik Maas, (आज समाज), नई दिल्ली: पंचांग के अनुसार, आज यानी 17 मई 2026 से पवित्र अधिक मास की शुरूआत हो चुकी है। यह महीना 15 जून 2026 तक चलेगा। सनातन धर्म में इस महीने को आध्यात्मिक उन्नति, दान-पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। आइए जानते हैं कि अधिक मास क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इस दौरान आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

भगवान विष्णु का प्रिय महीना

अधिक मास हिंदू पंचांग की एक महत्वपूर्ण गणना का हिस्सा है। दरअसल, हिंदू कैलेंडर चंद्र और सौर गणना पर आधारित होता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग हर तीन साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस महीने को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन के दुख-दर्द दूर होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

भगवान विष्णु की पूजा करें

इस पूरे महीने रोजाना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है।

धार्मिक ग्रंथों का पाठ

इस महीने में भगवद गीता, रामायण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

दान-पुण्य का विशेष महत्व

गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है।

सात्विक जीवनशैली अपनाएं

इस दौरान तामसिक भोजन से बचें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी लाभकारी माना गया है।

तीर्थ स्नान और पूजा

नदी स्नान, व्रत और विशेष पूजा-अर्चना करने से आत्मिक शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है।

अधिक मास में किन गलतियों से रहें दूर?

अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है।

इस महीने में मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद से दूर रहें।

नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मकता को अपनाएं, क्योंकि यह महीना आत्मिक उन्नति का समय होता है।

मांस, मदिरा और अन्य तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह साधना में बाधा डालते हैं।

भगवान विष्णु की करें आराधना

अधिक मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मसुधार का अवसर भी है। यह महीना व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, बुरी आदतों को छोड़ने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। अगर इस पूरे महीने नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है।

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