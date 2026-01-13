Punjab CM News : पंजाब का भविष्य उद्यमिता अपनाने में है : मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन

Punjab CM News (आज समाज), फगवाड़ा : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पहले स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसके तहत नवाचार, कड़ी मेहनत और उद्यमिता को सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण में प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित यह स्टार्टअप पंजाब कॉन्क्लेव 2026 एक प्रमुख राज्य-स्तरीय मंच के रूप में उभरा है, जो नवाचार, उद्यमिता और राज्य के तेजी से विस्तार कर रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है।

इस दौरान सीएम मान ने पंजाब के युवाओं को रोजगार पैदा करने वाला बनने के लिए प्रेरित किया और युवाओं की अगुवाई वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपडेट रहने तथा उद्यम सृजन की नई सोच अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब का भविष्य नौकरियों की तलाश में नहीं, बल्कि उद्यमिता अपनाने में है।

युवा नौकरी तलाशने की जगह नौकरी प्रदान करें

स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य पंजाब के युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनाना है और उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने के योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य के युवा नौकरी तलाशने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें, ताकि वे अपनी अलग पहचान बना सकें। उन्होंने कहा कि पंजाबी स्वभाव से ही इंजीनियर और जन्मजात उद्यमी होते हैं, इसलिए वे जिस भी राह को चुनते हैं, उसमें सफलता हासिल करते हैं।

पंजाबियों के सपनों को साकार करने को हम प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाबियों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दिशा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने अपडेट रहने और उद्यम सृजन का नारा देते हुए कहा कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और सरकार कारोबारी नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हर विचार पर पूरी मदद करेगी। अपनी हालिया जापान यात्रा के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पष्ट दृष्टिकोण से ही देश प्रगति करते हैं।

उन्होंने कहा कि जापान में परिवहन के हर साधन को सिंगल विंडो के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। जापान के पास भविष्य को देखने का दृष्टिकोण है। उन्होंने राइजिंग स्टार और राइजिंग सन जैसी कंपनियों को सकारात्मक मानसिकता के उदाहरण के रूप में बताया, जिनके कारण उनकी औसत आयु 100 वर्षों से अधिक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के युवाओं से ऐसी ही अग्रगामी सोच अपनाने की अपील की और इसे सफलता की कुंजी बताया।

