Punjabi Singer Inder Kaur Murder: पंजाबी सिंगर इंदर कौर की बेरहमी से हत्या, 6 दिन बाद नहर में मिला शव

Punjabi Singer Inder Kaur Murder: पॉपुलर पंजाबी सिंगर यशिंदर कौर, जिन्हें इंदर कौर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने सिंगर की बॉडी नीलो नहर से बरामद की।

उनकी मौत की पुष्टि के बाद, पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके परिवार वालों में दुख फैल गया है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए समराला के सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है।

सिंगर को किराने का सामान खरीदने जाते समय किडनैप कर लिया गया था

पीड़ित के भाई, जोतिंदर सिंह की शिकायत के अनुसार, इंदर कौर 13 मई को रात करीब 8:30 बजे अपनी फोर्ड फिगो कार में बाजार से घर का किराने का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थीं। जब वह कई घंटों तक घर नहीं लौटी, तो परिवार को डर लगा कि कुछ गंभीर हुआ है।

अपनी जांच के दौरान, परिवार वालों को कथित तौर पर पता चला कि मोगा जिले के भालूर गांव का रहने वाला सुखविंदर सिंह उर्फ ​​सुखा, सिंगर पर शादी का दबाव बना रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंदर कौर ने कई बार उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था, जिससे आरोपी गुस्से में था।

मुख्य आरोपी कथित तौर पर बदला लेने के लिए कनाडा से आया था

पीड़ित के परिवार ने सुखविंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि वह खास तौर पर सिंगर से बदला लेने के लिए कनाडा से पंजाब आया था। आरोपों के मुताबिक, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क पर इंदर कौर की गाड़ी रोकी और बंदूक की नोक पर उसे किडनैप कर लिया।

आरोपियों ने कथित तौर पर सिंगर की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश नीलो नहर में फेंक दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद, मुख्य संदिग्ध गिरफ्तारी से बचने के लिए कनाडा वापस भाग गया।

पुलिस की देरी पर सवाल

इस चौंकाने वाले मामले ने लोकल पुलिस के काम करने के तरीके पर भी गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। पीड़ित के परिवार का दावा है कि उन्होंने 15 मई को ही मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और उसके साथी करमजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी।

शिकायत के बावजूद, पुलिस कार्रवाई में देरी के कारण आरोपी कथित तौर पर देश से भागने में कामयाब हो गए, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नहर में एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने बाद में उसके कपड़ों और दिखने के आधार पर लाश की पहचान इंदर कौर के रूप में की।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार सह-आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जबकि मुख्य आरोपी को कनाडा से वापस लाने के लिए कानूनी और डिप्लोमैटिक प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं।

इंदर कौर की दुखद हत्या ने पंजाबी संगीत जगत और उनके प्रशंसकों को तोड़ दिया है, जबकि चौंकाने वाले कनाडा लिंक ने मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है।