Punjabi Singer Harman Sidhu Dies: पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री फिर सदमे में! सिंगर हरमन सिद्धू की रोड एक्सीडेंट में मौत

Punjabi Singer Harman Sidhu Dies: पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत: पॉपुलर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की दिल दहला देने वाली मौत से फैंस अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब एक और दुखद खबर ने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है।

“बेबे बापू,” “बब्बर शेर,” और “कोई चक्कर नहीं” जैसे चार्ट-टॉपिंग ट्रैक्स के लिए मशहूर सिंगर हरमन सिद्धू का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर की एक भयानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे फैंस और पूरी इंडस्ट्री गहरे सदमे में है।

हाई-स्पीड ट्रक क्रैश में हरमन सिद्धू की जान चली गई

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हरमन सिद्धू अपनी कार से अपने गांव लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और सिंगर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन फैंस, साथ काम करने वालों और इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई है।

“पेपर या प्यार” ने उन्हें कभी न भूलने वाला स्टारडम दिया

हरमन सिद्धू 2007 में पंजाबी सिंगर मिस पूजा के साथ गाए सुपरहिट गाने “पेपर या प्यार” से मशहूर हुए। यह गाना तुरंत मशहूर हो गया और उन्हें घर-घर में पहचान मिली। इस कामयाबी के बाद, उन्होंने कई यादगार गाने दिए जो आज भी फैंस के पसंदीदा हैं।

अपनी पत्नी और छोटी बेटी को पीछे छोड़ गए

हरमन सिद्धू के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी हैं। इस अचानक हुए नुकसान से उनका परिवार टूट गया है। एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, “पंजाब ने हमेशा के लिए एक खूबसूरत आवाज़ खो दी है, लेकिन उनका म्यूज़िक ज़िंदा रहेगा।” उनका अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। एक ऐसा खालीपन जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा।

