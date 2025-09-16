Punjabi Singer-Actor Parmish Verma: अंबाला में शूटिंग के दौरान पंजाबी सिंगर-एक्टर परमीश वर्मा घायल

फिल्म शेरा की शूटिंग के लिए अंबाला आए हुए थे परमीश वर्मा, कार का शीशा टूटकर चेहरे पर लगा, शूटिंग रोक चंडीगढ़ लौटे

Punjabi Singer-Actor Parmish Verma, (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला में पंजाबी सिंगर-एक्टर परमीश वर्मा के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। परमीश वर्मा अपनी अगली फिल्म शेरा की शूटिंग के लिए अंबाला आए हुए थे। शूटिंग के दौरान दौरान गोली लगने से कार का शीशा टूटकर परमीश वर्मा के चेहरे पर जा लगा। घटना के बाद उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार हुआ। परमीश इलाज के बाद वापस चंडीगढ़ लौट गए हैं और फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया है।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस पूरी घटना की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन परमीश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जरूर शेयर की है, जिसमें उन्होंने कार की सीट पर टूटे पड़े कांच के टुकड़ों की फोटो के साथ लिखा- भगवान के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। घटना सोमवार की है।

मिलिट्री एरिया में स्थित चर्च के पास चल रही थी शूटिंग

मिलिट्री एरिया में स्थित चर्च के पास एक टेक के दौरान परमीश की गाड़ी पर नकली गोली फायर की गई, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। चूंकि परमीश इस दौरान गाड़ी के अंदर ही बैठे थे, इसलिए शीशा टूट कर परमीश के चेहरे पर जा लगा, इससे उनके चेहरे पर चोट लग गई।

15 मई 2026 को रिलीज होगी फिल्म

पंजाबी फिल्म शेरा दुनियाभर के सिनेमाघरों में 15 मई 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म में परमीश वर्मा लीड एक्टर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वो शेरा के मजबूत किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को सावियो संधू द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, जो कि अपने दमदार लेखन और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं।

2018 में मोहाली में हुआ था हमला

13 अप्रैल 2018 की रात पंजाबी सिंगर और एक्टर परमीश वर्मा पर मोहाली में हमला हुआ था। उनकी कार पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली उनके पैर में लग गई थी। यह घटना इसलिए अहम रही क्योंकि पिछले 7 सालों में यह पहला मामला था जब पंजाब की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री पर गैंगस्टरों की नजर पड़ी थी। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने ली थी।

दिलप्रीत बाबा ने मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी

जुलाई 2018 में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दिलप्रीत बाबा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उसने परमीश से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। यह केस अभी भी मोहाली अदालत में चल रहा है।