घनी धुंध में पंजाबी एक्ट्रेस Raj dhaliwal का एक्सीडेंट, शूटिंग से लौटते वक्त टली बड़ी दुर्घटना

Raj dhaliwal: पॉपुलर पंजाबी एक्ट्रेस राज धालीवाल शूटिंग से लौटते समय एक बड़े सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं। यह घटना घने कोहरे के कारण हुई, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। हाल ही में पंजाब के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस देर रात सफर कर रही थीं, तभी खराब विजिबिलिटी के कारण उनकी कार एक बस से टकरा गई। शुक्र है कि एक बड़ा हादसा टल गया और गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।

राज धालीवाल ने खुद इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर करके फैंस को इस घटना के बारे में बताया। अपडेट के साथ, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हुआ और अपने फॉलोअर्स से सावधान रहने की अपील की।

“हम सिर्फ वाहेगुरु की कृपा से बचे” – राज धालीवाल

अपने इमोशनल नोट में, राज ने लिखा: “कोहरा बहुत घना था… कृपया तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। देर रात यात्रा करने से बचें। हमारे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि हमारी शूटिंग लाइन में लगी थी, लेकिन विजिबिलिटी सचमुच ज़ीरो थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया। वाहेगुरु की कृपा से हम बच गए। वाहेगुरु हमेशा सबकी रक्षा करें।”

उनकी पोस्ट से फैंस हैरान लेकिन राहत महसूस कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं से भरा हुआ है।

पंजाब में कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त

लगातार घने कोहरे की स्थिति ने पहले ही पूरे पंजाब में बड़ी दिक्कतें पैदा कर दी हैं, जिससे ट्रैफिक, फ्लाइट्स और रेलवे शेड्यूल प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बार-बार लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

राज धालीवाल का बाल-बाल बचना ऐसी खराब मौसम की स्थिति में यात्रा करने के खतरों के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। फैंस और इंडस्ट्री के साथी उनके ठीक होने और सुरक्षित रहने की कामना कर रहे हैं क्योंकि वह इस डरावने अनुभव से उबर रही हैं।