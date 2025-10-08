Rajveer Jawanda passes away : पंजाबी अभिनेता और गायक राजवीर जवंदा का निधन

पिछले दिनों हिमाचल में हुआ था हादसा, कई दिन से मोहाली फोर्टिस अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे जवंदा

Rajveer Jawanda passes away (आज समाज), मोहाली : पंजाब के युवा अभिनेता और गायक राजवीर जवंदा का आज निधन हो गया। जवंदा पिछले कई दिन से फोर्टिस अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे हुए थे। ज्ञात रहे कि 35 वर्षीय इस यूथ आइकॉन का पिछले दिनों हिमाचल में उस समय हादसा हो गया था जब वे बद्दी से पिंजोर अपनी बाइक पर जा रहे थे। हालांकि बाइक का एक्सीडेंट किस तरह हुआ यह अभी तक क्लीयर नहीं हो पाया है।

बाइक एक्सीडेंट में घायल जवंदा मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। पिंजौर-नालागढ़ रोड पर सेक्टर-30 टी पॉइंट के पास हादसे का शिकार हुए थे। इस हादसे में जवंदा गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में राजवीर जवंदा को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। एक्सीडेंट के बाद से ही राजवीर लाइफ सपोर्ट पर थे।

गायकी के लिए छोड़ी पुलिस की नौकरी

राजवीर के पिता कर्म सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई थे। राजवीर भी 2011 में पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल बने और जगरांव में ड्यूटी की। लेकिन 2019 में उन्होंने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ दी। 2014 में मुंडा लाइक मी एल्बम से राजवीर ने अपने कैरियर की शुरूआत की और 2016 में कली जवंदे दी से उन्हें पहचान मिली। 2017 में मुकाबला और कंगणी जैसे गाने हिट हुए। इसके बाद पटियाला शाही पग, केसरी झंडे, लैंडलॉर्ड, सरनेम समेत कई सुपरहिट गाने दिए। 2018 में पंजाबी फिल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया और काका जी, जिंद जान, मिंदो तहसीलदारनी, सिकंदर 2 जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

जवंदा को था बाइक राइडिंग का शौक

गांव आने पर राजवीर बच्चों को मिठाइयां बांटते थे। उन्हें बाइक राइडिंग का शौक था और हाल ही में उन्होंने 27 लाख की बीएमडब्ल्यू बाइक खरीदी थी। सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। राजवीर के दादा और पिता का निधन हो चुका है। वे अपनी पत्नी अशविंदर कौर, बेटी हेमंत कौर और बेटे दिलावर सिंह के साथ रहते थे।

पंजाब सहित पूरे विश्व में चल रहा था दुआओं का दौर

जब से राजवीर के व पंजाबी म्यूजिक के फैंस को यह पता चला था कि राजवीर का एक्सीडेंट हुआ है और वे गंभीर रूप से घायल हैं तो तभी से पूरी दुनिया में उनके अनगिनत चाहने वाले उनके लिए परमात्मा से दुआएं मांग रहे थे।