Punjab Breaking News : पंजाब में जल्द मिलेगी बिना कट बिजली : केजरीवाल

पंजाब को देश का पहला बिजली कट- मुक्त राज्य बनाने के लिए रोशन पंजाब परियोजना शुरू

Punjab Breaking News (आज समाज), फगवाड़ा (कपूरथला) : पंजाब ने भयानक बाढ़ का सामना किया है, जिसके कारण बहुत तबाही हुई, लेकिन राज्य के बहादुर और सूझबूझ वाले लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया। यह कहना है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमों और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का जो रोशन पंजाब योजना का शुभारंभ करते समय बोल रहे थे।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में केंद्र या फिर अन्य किसी सरकार ने अभी तक नहीं सोचा था। लेकिन पंजाब सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है। केजरीवाल ने कहा कि उद्योगों को देश में चौथे नंबर पर सबसे कम दरों पर बिजली मिल रही है, कृषि क्षेत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है और अब यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिस पर पिछले 75 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ।

जल्द पंजाब पावर कट मुक्त राज्य बनेगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी के बीच पावर कट मुक्त पंजाब परियोजना की शुरूआत करना बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है। उन्होंने कहा कि यह दिन नए युग की शुरूआत का प्रतीक है, क्योंकि पंजाब के बिजली क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के पूर्ण परिवर्तन के माध्यम से पंजाब को बिजली कटौती से मुक्त करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है।

बिजली क्षेत्र में पहली बार पांच हजार करोड़ निवेश

केजरीवाल ने कहा कि पहली बार बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से अगले साल तक पंजाब को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, इसलिए इसका नाम ह्यरोशन पंजाबह्ण रखा गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने इस परियोजना का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भी प्रशंसा की और कहा कि इस परियोजना के तहत नए सब-स्टेशन और बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी, फीडरों पर लोड कम किया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

राज्य के हर नागरिक को मिलेगा लाभ

केजरीवाल ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, मौजूदा प्रणालियों को अपग्रेड करने और बिजली क्षेत्र में रखरखाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या खत्म हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार होगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर सब-स्टेशन, बिजली लाइनें और अन्य बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं।