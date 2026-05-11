Punjab News Update : स्कूली शिक्षा में पंजाब ने केरल को पछाड़ा : बैंस

By
Harpreet Singh
-
0
311
Punjab News Update : स्कूली शिक्षा में पंजाब ने केरल को पछाड़ा : बैंस
Punjab News Update : स्कूली शिक्षा में पंजाब ने केरल को पछाड़ा : बैंस

नीति आयोग ने शिक्षा में शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने के लिए पंजाब की सराहना की, भगवंत मान सरकार के शिक्षा सुधारों ने लाया ऐतिहासिक बदलाव

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पंजाब को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब ने स्कूल शिक्षा के महत्वपूर्ण बुनियादी मानकों में लंबे समय से अग्रणी रहे केरल को पीछे छोड़ दिया है।

प्रणालीगत सुधारों और जमीनी स्तर पर किए गए समर्पित प्रयासों से हासिल इस उपलब्धि को पंजाब युग की शुरूआत बताते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह सम्मान हर उस माता-पिता, विद्यार्थी और शिक्षक का है जिसने सरकारी स्कूलों पर भरोसा बनाए रखा। यह उपलब्धि एक दिन में हासिल नहीं हुई, बल्कि बेहतर नीति, मजबूत इरादों और प्रभावी अमल का परिणाम है, जिससे बेहतर नतीजे सामने आए हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया

नीति आयोग की रिपोर्ट के विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा, पंजाब ने तीसरी कक्षा की भाषा दक्षता में 82 प्रतिशत और गणित में 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जबकि केरल ने क्रमश: 75 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अंक हासिल किए। नौवीं कक्षा के गणित में पंजाब ने 52 प्रतिशत दक्षता दर्ज की, जो केरल के 45 प्रतिशत से अधिक है। पंजाब सरकार द्वारा किए गए सुधारों के सार्थक प्रभावों को रेखांकित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मिशन समर्थ और स्कूल आॅफ एमिनेंस कार्यक्रमों के तहत कोविड महामारी के बाद किए गए सुधारों के ठोस परिणाम अब सामने आ रहे हैं।

सरकारी स्कूलों की बदली नुहार

नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा, ाज्य के 99.9 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में अब बिजली उपलब्ध है, 99 प्रतिशत स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर मौजूद हैं और 80 प्रतिशत से अधिक स्कूल स्मार्ट क्लासरूम से लैस हैं। इसके अलावा, दसवीं कक्षा के 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी अब ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला ले रहे हैं। यह स्कूल छोड़ने की दर में तेजी से आई गिरावट को दर्शाता है। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात अब 22:1 हो गया है।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट मामले में तीन काबू