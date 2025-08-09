Punjab News: मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस होगी पंजाब पुलिस

ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर लगेगी लगाम

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब पुलिस अब मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस होगी। यह मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम आज पंजाब पुलिस को मिल जाएगा। मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम का उद्घाटन आज तरनतारन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें इन सिस्टमों के संचालन और फील्ड में इनके प्रभावी उपयोग की बारीकियां शामिल हैं। गौरतलब है कि पंजाब पुलिस ने हाल के वर्षों में ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी पर कई बड़े प्रहार किए हैं।

51.41 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे 9 हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम

सरकार ने 51.41 करोड़ रुपए की लागत से 9 हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। ये सिस्टम सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने में गेम-चेंजर साबित होंगे। इनकी खासियत यह है कि ये न केवल ड्रोन और उसके कंट्रोल स्टेशन की सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं, बल्कि रीयल-टाइम मैप पर अलर्ट और खतरे की स्वचालित चेतावनी भी जारी कर सकते हैं।