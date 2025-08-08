Punjab News Update : आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पंजाब पुलिस की सख्ती

Harpreet Singh
Punjab News Update : आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पंजाब पुलिस की सख्ती

स्वतंत्रता दिवस के मध्यनजर पुलिस ने चलाया अभियान, तीन से ज्यादा केसों में नामजद लोगों से की पूछताछ

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने आज समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करते हुए पिछले तीन साल में हथियार एक्ट के अधीन तीन से अधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों के घरों पर एक ही समय छापेमारी की। यह छापेमारी डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चल रहे विशेष आॅपरेशनों के हिस्से के तौर पर की गई है।

स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि यह आपरेशन राज्य भर में एक ही समय चलाया गया और सभी सीपी/ एसएसपी को गजटिड रैंक के अधिकारी की निगरानी में अपेक्षित संख्या में पुलिस टीमें तैनात करने के लिए कहा गया जिससे इन व्यक्तियों के घरों की जांच की जा सके।

पुलिस की कुल 120 टीमों ने की छापेमारी

उन्होंने बताया कि 120 पुलिस पार्टियां जिनमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल थे, ने पिछले तीन सालों में हथियार एक्ट के अंतर्गत तीन से अधिक मामलों में शामिल कम से कम 205 व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि इस कार्रवाई का मकसद ऐसे व्यक्तियों के ठिकानों की जांच करने के साथ-साथ यह यकीनी बनाना था कि वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि समाज विरोधी तत्वों पर नजर रखने के लिए राज्य भर में 400 से अधिक मजबूत नाके लगाए गए हैं।

तरनतारन में पुलिस ने आईईडी बरामद की

पंजाब की शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित सरहद पार के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस की एंटी- गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जीटीएफ) द्वारा रची गई आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा और आतंकवादी लखबीर लंडा का हाथ था जो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके।

