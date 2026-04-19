Punjab Crime News : पंजाब पुलिस ने एक दिन में 74.5 किलो हेरोइन जब्त की

युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस टीमों ने 89 नशा तस्करों को किया काबू

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान युद्ध नशों विरुद्ध को बड़ी सफलता शनिवार को उस समय मिली जब पुलिस टीमों ने प्रदेश से करीब 500 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। शनिवार को पकड़ी गई नशे की इस खेप का कुल वजन 74.5 किलो था।

इसके अलावा पुलिस ने पकड़े गए नशा तस्करों से 3299 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 13,080 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ सिर्फ 413 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 59,476 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 28 व्यक्तियों को नशा छुड़ाऊ और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम गैंगस्टरां ते वार के 88वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 639 ठिकानों पर छापेमारी की। जिक्रयोग्य है कि गैंगस्टरां ते वार – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल के साथ सभी जिलों की पुलिस टीमों ने राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

कुल 239 व्यक्तियों को किया काबू

उन्होंने बताया कि 88वें दिन, पुलिस टीमों ने चार हथियारों समेत 239 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे मुहिम की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 22,144 हो गई है। इसके अलावा 116 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई है, जबकि 116 व्यक्तियों को तफ्तीश और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान छह फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा गुप्त रूप से चाहे गए अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों की सूचना भी दे सकते हैं।