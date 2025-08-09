Chandigarh Breaking News : पंजाब पुलिस ने प्रदेश के बॉर्डर किए सील

अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 71 जगह लगाए नाके

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के जश्न समारोह को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रदेश पुलिस ने व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्रदेश की सीमाओं को सील करते हुए कुल 71 जगह नाकेबंदी की गई। डीजीपी गौरव यादव के निदेर्शानुसार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी जिलों में एक साथ चलाया गया। सीमावर्ती जिलों के एसएसपी को रणनीतिक स्थानों पर साझा नाके लगाने और गजटेड अधिकारियों/एसएचओ की निगरानी में अधिक से अधिक पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए।

सीमावर्ती जिलों में रखी गई विशेष चौकसी

स्पेशल डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अरपित शुक्ला ने बताया कि 10 अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिÞलों — पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिÞल्का, रूपनगर, एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा — में 71 एंट्री/एग्जिट प्वाइंट पर मजबूत नाके लगाए गए। इन पर 600 से अधिक पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर/डीएसपी की निगरानी में तैनात थे। इस दौरान 2,464 वाहनों की जांच हुई, 286 चालान काटे गए और 9 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज कर 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

युद्ध नशों विरुद्ध अभियान जारी, 87 काबू

नशा विरोधी अभियान के 161वें दिन 403 स्थानों पर छापेमारी की गई, 57 एफआईआर दर्ज की गईं और 87 नशा तस्कर पकड़े गए। इसके साथ ही अब तक की कुल गिरफ्तारी संख्या 25,264 हो गई। जब्त माल में 2.2 किलोग्राम हेरोइन और 2.1 किलोग्राम अफीम शामिल है। 79 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1,200 से अधिक कर्मियों वाली 180 पुलिस टीमों ने कार्रवाई की और 433 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार की तीन-स्तरीय रणनीति — एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी ) — के तहत पंजाब पुलिस ने डी-एडिक्शन भाग में आज 54 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।

