Punjab Breaking News : पंजाब पुलिस ने जारी किया एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति या फिर संदिग्ध की अब 93946-93946 पर गोपनीय रूप से दे सकते हैं जानकारी

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को अपराध और गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही निर्णायक मुहिम गैंगस्टरों पर वार के तहत पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत लगातार दूसरे दिन भी व्यापक कार्रवाई की। इस दौरान विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के चिन्हित और मैप किए गए ठिकानों से जुड़े सहयोगियों के खिलाफ पूरे राज्य में छापेमारी की गई।

इस दौरान नागरिकों से संगठित अपराध के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए विशेष डीजीपी ने कहा कि एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से लोग वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यदि किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी होती है, तो संबंधित व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक की इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

मंगलवार को शुरू हुआ था ऑपरेशन प्रहार

मंगलवार को गैंगस्टरों के खिलाफ बड़े स्तर पर जंग का ऐलान करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने ऑपरेशन प्रहार नामक 72 घंटे लंबे अभियान की शुरूआत की थी। इस अभियान के तहत संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ 2,000 से अधिक पुलिस टीमें राज्य भर में तैनात की गईं।

इतने अपराधियों को किया गिरफ्तार

ऑपरेशन के दूसरे दिन के परिणाम साझा करते हुए पुलिस के विशेष महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो इस जारी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी के लिए मोहाली पहुंचे थे, ने बताया कि दूसरे दिन राज्य भर में विदेशी गैंगस्टरों के 1,186 सहयोगियों और सहायक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कुल गिरफ्तारियों की संख्या 2,500 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन 1,314 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि संगठित अपराध को सहारा देने वाली पूरी सहायता प्रणाली को ध्वस्त करने के उद्देश्य से वित्तीय नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, हथियार आपूर्ति श्रृंखला और संचार लिंक सहित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।