Punjab Crime News : पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग की वारदात को किया नाकाम

हथियारों सहित चार बदमाश पकड़े, इनमें दो दो नाबालिग भी शामिल

Punjab Crime News (आज समाज), पठानकोट : प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पठानकोट पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस की सीआई शाखा ने चार ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से हथियार भी बरामद किए। आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल मसीह उर्फ दाना निवासी पखोके टाहली, बटाला और विशाल विलियम निवासी पखोके महिमरन, गुरदासपुर तथा दो नाबालिग, जिन्हें गांव सलीमपुर अफगाना, गुरदासपुर से पकड़ा गया, के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरूआती जांच से सामने आया है कि आरोपी विदेश-आधारित गैंगस्टरों निशान सिंह, शमशेर सिंह उर्फ शेरा मान उर्फ हनी और सज्जन मसीह उर्फ़ गोरू के इशारों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्यभर में अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं।

हथियार पहुंचाने का काम करता है नाबालिग

एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार नाबालिगों में से एक सज्जन मसीह का चचेरा भाई है और उसके कहने पर हथियार, विस्फोटक आदि पहुंचाने का काम करता था। उल्लेखनीय है कि सज्जन मसीह उर्र्फ गोरू एक भगोड़ा अपराधी है और सितंबर 2023 में डेरा बाबा नानक थाने में दर्ज हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट मामलों में वांछित है। गिरफ्तारी के बाद वह करीब दो महीने गुरदासपुर जेल में रहा और जमानत मिलने के बाद भारत से फरार हो गया।

सुधार गृह से आने के बाद दोबारा आपराधिक गतिविधियों में जुटा

उन्होंने बताया कि जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि नाबालिगों में से एक ने जनवरी 2024 में डेरा बाबा नानक निवासी हरदीप सिंह, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, की रेकी की थी। उस समय उसे बाल सुधार गृह भेजा गया, पर रिहा होने के बाद उसने आपराधिक गतिविधियां फिर शुरू कर दीं। 14 अगस्त 2025 को गिरफ्तार आरोपी विशाल मसीह और एक नाबालिग ने होशियारपुर के टांडा में एक प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी कर उसे घायल किया था। यह वारदात भी विदेश में बैठे हैंडलरों के कहने पर की गई थी।

