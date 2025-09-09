Amritsar Crime News : पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने किया सुसाइड

अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि कांस्टेबल ने यह कदम क्यों उठाया इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। मृतक कांस्टेबल की पहचान गुरकीरत सिंह (25) के तौर पर हुई है। वह मूल रूप से गुरदासपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

2018 में हुआ था पुलिस में भर्ती

पुलिस के अनुसार गुरकीरत सिंह पंजाब पुलिस की 9 बटालियन में तैनात था। वह 2018 में पुलिस में भर्ती हुआ था। इन दिनों उसकी ड्यूटी लॉ एंड आॅर्डर के तहत अमरनाथ यात्रा के लिए पठानकोट में थी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि गुरकीरत सिंह सरकारी हथियार (रिवॉल्वर) की सफाई करवाने के लिए अमृतसर स्थित बटालियन के कार्यालय में आया था। गुरकीरत सिंह अपनी कार में ही खुद को शूट किया है। उसका शव पीबी 06 एएक्स 0400 नंबर की मारूति ग्लैंजा कार के अंदर उसकी सीट पर ही मिला है।

इधर बठिंडा में मां-बेटी की हत्या

बठिंडा में दिनदहाड़े तेजधार हथियारों से एक युवती और उसकी दो साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या करने वााले कोई बाहरी नहीं थे बल्कि मृतका के भाई और पिता ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। दिनदहाड़े सरेआम दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मृतका के ससुराल पक्ष की शिकायत के आधार पर दोनों पिता-पुत्र पर हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उनकी धरपकड़ की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

पांच साल पहले युवती ने किया था प्रेम विवाह

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जशमनदीप कौर ने 5 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर गांव के ही युवक के साथ लव मैरिज थी। आरोपी 5 साल से मौके के इंतजार में थे । इस दोहरे हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया। हर किसी की जुबान में एक ही बात आ रही है कि दो साल की मासूम का क्या कसूर था। मामले में पुलिस ने मृतक महिला जशमनदीप कौर के ससुर उदयभान के बयान पर आरोपी राजवीर सिंह और परमपाल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है। डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल दोनों शवों को सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है।

