Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने 116 नशा तस्कर किए गिरफ्तार

By
Harpreet Singh
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Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने 116 नशा तस्कर किए गिरफ्तार
Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने 116 नशा तस्कर किए गिरफ्तार

प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध लगातार 416वें दिन भी जारी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा व नशा तस्करों से मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। ज्ञात रहे कि इस विशेष अभियान को युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया था और यह एक मार्च 2025 को सीएम भगवंत सिंह मान ने एक साथ पूरे प्रदेश में लागू किया था। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस की टीमें हर रोज छापेमारी करके बड़ी संख्या में नशा तस्करों को गिरफ्तार करती हैं और उनके कजे से नशीले पदार्थों की खेप बरामद करती हैं।

इसी अभियान के तहत 416वें दिन आज 116 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.04 किलोग्राम हेरोइन, 22 किलोग्राम भुक्की, 388 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, केवल 416 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 60,008 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 44 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया।

गैंगस्टरां ते वार अभियान भी जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम गैंगस्टरां ते वार के 91वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 561 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

6 हथियार सहित 281 गिरफ्तार

अभियान के 91वें दिन पुलिस टीमों ने 6 हथियारों सहित 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 22,886 हो गई है। इसके अलावा 70 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि 61 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 3 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी साझा कर सकते हैं।

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