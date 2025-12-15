Punjab Police,(आज समाज), मुंबई/चण्डीगढ़ : पंजाब पुलिस ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जी हां, पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से आर्मेनिया से ऑपरेट कर रहे दो आतंकवादियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, साजन मसीह और मनीष बेदी दुबई से आर्मेनिया और अन्य देशों के रास्ते मुंबई पहुंचे थे।

ग्रेनेड हमले, हत्या, फिरौती सहित अन्य कई गंभीर अपराधों में शामिल

गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम साजन मसीह और मनीष बेदी बताए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हरविंदर रिंदा और विदेश से ऑपरेट कर रहे हैप्पी पासियां के लिए काम कर रहे थे। बता दें कि साजन मसीह गुरदासपुर और मनीष बेदी अमृतसर का निवासी है। ये दोनों आतंकवादी अमृतसर और गुरदासपुर के आसपास ग्रेनेड हमले, हत्या, फिरौती सहित अन्य कई गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं।

आतंकवादियों से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही

पंजाब पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हासिल हुई है और यह साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आतंकवादियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादियों से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके कारनामों, नेटवर्क और अन्य संभावित अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी हाथ लग सके।

Ram Vilas Vedanti Passes Away: राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का देहांत, अयोध्या पहुंचेगा पार्थिव शरीर