Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने एक ही दिन में 95 नशा तस्कर पकड़े

पकड़े गए आरोपियों से 699 ग्राम हेरोइन, 84 हजार रुपए ड्रग मनी व अन्य नशीले पदार्थ हुए बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में टीमें बनाकर एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। ताकि नशा तस्करों की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। इस दौरान प्रदेश भर में कुल 268 जगहों पर छापेमारी की गई और 74 एफआईआर दर्ज करते हुए कुल 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के साथ ही अब तक पकड़े गए नशा तस्करों की कुल संख्या 38,444 हो गई है।

युद्ध नशों विरुद्ध को पूरे हुए 272 दिन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के खात्मे के लिए एक मार्च 2025 से विशेष मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम को युद्ध नशे विरुद्ध का नाम दिया गया था। इस मुहिम को लगातार 272वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 268 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्यभर में 74 एफआईआर दर्ज कर 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 272 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 38,444 हो गई है। इन छापेमारियों के परिणामस्वरूप पकड़े गए तस्करों से 699 ग्राम हेरोइन, 1.4 किलोग्राम अफीम, 519 नशीली गोलियां और 84,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

पांच सदस्यीय सबकमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों विरुद्ध अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

इस पूरे आॅपरेशन के दौरान 52 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 268 छापे मारे। दिनभर चले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 275 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी ) लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 42 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।

 