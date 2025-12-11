Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने एक ही दिन में 84 नशा तस्कर पकड़े

By
Harpreet Singh
-
0
65
Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने एक ही दिन में 84 नशा तस्कर पकड़े
Chandigarh Crime News : पंजाब पुलिस ने एक ही दिन में 84 नशा तस्कर पकड़े

पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ हुए बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस का विशेष अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 284वें दिन 339 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत प्रदेशभर में 70 एफआईआर दर्ज कर 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 284 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 39,984 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों से 4 किलो आईसीई , 1.7 किलो हेरोइन, 50 ग्राम अफीम, 33 किलो भुक्की, 965 नशीली गोलियां और 2910 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

पांच सदस्यीय सबकमेटी कर रही निगरानी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशामुक्त प्रदेश बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है। इस आॅपरेशन के दौरान 68 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 339 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 335 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

ध्यान देने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) — लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 42 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए तैयार किया है।

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े, सीमाझ्रपार सक्रिय संगठित नशा तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों को 4.083 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (आईसीई) और 1.032 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इन गिरोहों को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर (25), निवासी गांव दाओके (अमृतसर)ए नवतेज सिंह (33), निवासी गांव माहवा (अमृतसर), जो वर्तमान में तरनतारन के एक गांव में रह रहा था, और महांबीर सिंह (32), निवासी गांव कालिया स्कात्रा (तरनतारन) के रूप में हुई है।