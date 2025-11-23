Punjab Crime News : पंजाब पुलिस ने एक दिन में 103 नशा तस्कर किए काबू

पकड़े गए आरोपियों से 50.5 किलो हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थ किए गए जब्त

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के 266वें दिन पंजाब पुलिस ने 360 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत राज्यभर में 80 एफआईआरज दर्ज कर 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 266 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 37,639 हो गई है।

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 50.5 किलो हेरोइन, 1834 नशीली गोलियां और 22,925 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है।

120 से ज्यादा टीमों ने खंगाला पूरा प्रदेश

इस आॅपरेशन के दौरान 71 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 120 से अधिक पुलिस टीमों, जिनमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे, ने पूरे राज्य में 360 स्थानों पर छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस आॅपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 385 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की है और पंजाब पुलिस ने इसी रणनीति के अंतर्गत आज 27 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए तैयार किया है।

50 किलो हेरोइन सहित एक काबू

पंजाब पुलिस की नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने शनिवार को कपूरथला निवासी एक नशा तस्कर को 50 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप सिंह उर्फ सीपा, निवासी गांव शन्ना शेर सिंह वाला (कपूरथला) के रूप में हुई है।

हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसकी सफेद कीआ सेल्टोस कार नंबर-पीबी 09 ए.क्यू. 3598, जिसमें वह सफर कर रहा था, को भी जब्त कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि 50 किलो हेरोइन की यह खेप सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े आईएसआई समर्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी।

