Punjab News: पंजाब में आज लगेगा 6 घंटे का पावर कट, इन इलाकों की रहेगी बिजली बंद

Punjab News: पंजाब में के नूरपुर बेदी के तहत कई गांवों के लोगों को लंबे पावर कट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने ज़रूरी मेंटेनेंस काम के लिए बिजली बंद करने का ऐलान किया है।

इंजीनियर अखिलेश कुमार, SDO, PSPCL सब-डिवीजन, सिंहपुर (नूरपुर बेदी) द्वारा जारी और JE रोहित कुमार द्वारा शेयर किए गए एक बयान के अनुसार, नूरपुर बेदी के 11 KV फीडर के तहत बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी

20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन इलाकों में बिजली बंद रहेगी:

सैनीमाजरा

सिंबलमाजरा (जेटेवाल)

नूरपुर बेदी गांव

अधिकारियों ने बताया कि बिजली लाइनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए यह शटडाउन ज़रूरी है, ताकि आगे सुचारू और सुरक्षित बिजली सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

समय बढ़ या घट सकता है

PSPCL अधिकारियों ने यह भी बताया कि चल रहे मेंटेनेंस काम की प्रकृति के आधार पर पावर कट की अवधि बढ़ या घट सकती है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने ज़रूरी कामों की योजना उसी के अनुसार बनाएं और तय बिजली कटौती के लिए तैयार रहें।

