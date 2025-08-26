Punjab News: रंधावा ने शहीद गुरप्रीत सिंह के नाम पर दान देने की घोषणा

Punjab News: (आज समाज ): लालडू : गाँव धर्मगढ़ के शहीद गुरप्रीत सिंह की पुण्यतिथि पर हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने आज शहीद गुरप्रीत सिंह के पिता धर्मपाल सिंह को अपने खाते से एक महीने का वेतन देने का अपना वादा पूरा करते हुए दान राशि भेंट की। उन्होंने बताया कि यह राशि गाँव धर्मगढ़ में उनकी स्मृति में बनाई गई शहीद गुरप्रीत सिंह अकादमी को दी गई है ताकि उनकी स्मृति में कुछ नया बनाया जा सके। श्री रंधावा ने कहा कि शहीद हमारे देश और राष्ट्र की पूंजी हैं और उन्हें याद करना और उनके स्मारक बनाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब शहीदों के नाम पर ज़िंदा है और पंजाबियों के मन में शहीदों के लिए बहुत सम्मान और प्यार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जहाँ विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं शहीदों के स्मारकों को सुंदर रूप देने पर भी ध्यान दे रही है। इस अवसर पर रूपिंदर सिंह और साहिब सिंह आदि भी मौजूद थे।