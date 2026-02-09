Punjab News: पंजाब लॉ कॉलेज फायरिंग, छात्रा की हत्या, हमलावर ने खुद को भी मारा

Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां सोमवार को एक लॉ कॉलेज के क्लासरूम के अंदर एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्टूडेंट की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे कैंपस में दहशत और अफरा-तफरी मच गई।

मृत स्टूडेंट की पहचान 20 साल की संदीप कौर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी नौशहरा पन्नुआं का रहने वाला प्रिंस राज सिंह था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। गोली चलते ही क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स डर के मारे बाहर भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे कैंपस को सील कर दिया और दोनों शवों को जांच के लिए कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार वाले भी कॉलेज पहुंच गए।

वह बंदूक लेकर कॉलेज में कैसे घुसा?

इस घटना ने कॉलेज के सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी पिस्टल लेकर कैंपस में कैसे घुसा और बिना रोके क्लासरूम तक कैसे पहुँच गया? सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पहले स्टूडेंट के सिर में गोली मारी। फिर उसने पिस्टल को फिर से लोड किया, अपनी कनपटी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। वह मौके पर ही गिर गया। क्लासरूम खून से लथपथ हो गया, जिससे सब सदमे में हैं।

परिवार ने इंसाफ की मांग की

घटना के बाद, खबर है कि संदीप कौर का शव कुछ देर तक क्लासरूम में ही पड़ा रहा, जिससे कॉलेज में डर और गुस्से का माहौल बन गया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव टीमें मौके पर मौजूद हैं और हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। पीड़ित परिवार ने सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है। इस बीच, घटना के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की गैरमौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पूरी जांच चल रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।