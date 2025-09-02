Punjab Crime News : रेप केस में फंसे पंजाब के विधायक पुलिस हिरासत से फरार

फरार होते समय आप विधायक ने साथियों सहित पुलिस पर की फायरिंग

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/पटियाला : पंजाब में भीषण बाढ़ के बीच आप के विधायक चर्चा में हैं। दरअसल यह आम आदमी पार्टी के सन्नौर विधानसभा सीट से विधायक हैं और रेप केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही मंगलवार सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले जा रही थी, तभी पठानमाजरा और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पठानमाजरा अपने साथियों सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा।

इस केस में फंसे हैं आप विधायक

ज्ञात रहे कि आप विधायक की दो शादियां हो रखी हैं। इनमें से दूसरी पत्नी ने आरोप लगाया था कि पठानमाजरा ने उससे अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके साथ ही उसने पठानमाजरा द्वारा मारपीट करने के भी आरोप लगाए। वहीं पठानमाजरा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में आईपीएस की धारा 376 (रेप) के तहत केस दर्ज किया है। मेरी आवाज दबाई जा रही है। पठानमाजरा पर 2022 में उनकी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके अलावा, एक कथित अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद भी वे सुर्खियों में रहे थे।

पहले भी विवादों में रह चुका है विधायक

दूसरी पत्नी से विवाद के बाद पठानमाजरा का एक कथित अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसमें वह वीडियो कॉलिंग के दौरान प्राइवेट पार्ट दिखा रहे थे। तब पठानमाजरा ने सफाई देते हुए कहा था कि वह पत्नी से प्राइवेट बात कर रहे थे। उन्हें इन्फेक्शन हुआ था और पत्नी के मानने और घर बुलाने पर उन्होंने इन्फेक्शन दिखाया था। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच की बातचीत को अश्लील और गलत तरीके से पेश कर उन्हें बदनाम किया गया। उन्होंने आगे कहा था कि पत्नी ने ही यह वीडियो वायरल किया है और उनका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि वीडियो बनाने वाली पत्नी गलत है या वह। पठानमाजरा ने बताया कि पत्नी ने पारिवारिक लड़ाई-झगड़े के बाद इसे वायरल किया और उन्हें पता भी नहीं था कि वीडियो बनाया जा रहा है।

