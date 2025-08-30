Punjab Flood Update : पंजाब आज तक की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आया

वर्तमान में प्रदेश के आठ जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आए, कुछ अन्य पर भी मंडराया इसका खतरा

Punjab Flood Update (आज समाज), चंडीगढ़ : कुछ माह पहले तक पानी की किल्लत से जूझ रहा पंजाब आज भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब के आठ जिले पूरी तहर से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं जबकि दो अन्य जिले भी जल्द इसकी जद में आ सकते हैं। मौसम विज्ञानिकों, स्थानीय नागरिकों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब आज तक की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस बाढ़ के लोगों के घर, खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। कई जिलों में हजारों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ के पानी में बह चुकी है। जिससे हालात और भी भयावह हो रहे हैं।

पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आए ये जिले

पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इससे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर और फाजिल्का अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब पटियाला और मानसा में भी पानी का असर दिखने लगा है। घग्गर नदी के ओवरफ्लो से कई गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं, जबकि सतलुज और रावी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश के 1000 गांव प्रभावित हो चुके हैं।

पहाड़ों से बहकर आया पानी मैदानों में हुआ जमा

ज्ञात रहे कि पंजाब में मौजूदा बाढ़ के पीछे हिमाचल में हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हैं। यहां हुई बारिश के चलते पंजाब के सभी डैम खतरे के निशान से ऊपर चले गए जिसके बाद बांध प्रबंधन को बांध बचाने के लिए फ्ल्ड गेट खोलने पड़े जिससे पानी भारी मात्रा में बहकर पंजाब की नदियों और नहरों में आ गया। जब पानी क्षमता से ज्यादा हुआ तो वह आसपास के एरिया से होता हुआ प्रदेश के आठ जिलों में कई-कई फीट भर गया।

पंजाब में अभी तक 23 लोगों की मौत

मानसून सीजन में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। सरकार के मुताबिक आर्मी, एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू टीमों के जरिए 11,330 लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।