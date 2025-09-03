Punjab Heavy Floods : पंजाब के लिए उठ रहे सहायता के हाथ

जामनी के युवाओं ने बाढ़ पीडि़तों के राहत सामग्री इकठ्ठा करी

Punjab Heavy Floods (आज समाज) जींद। इस समय पंजाब भारी बाढ़ की चपेट में है और वहां कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई है। यहां तक कि खाने-पीने की भी दिक्कत हो गई है। ऐसे में अब हरियाणा के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बुधवार को गांव जामनी में पड़ोसी राज्य पंजाब के लिए सहायता राशि एकत्रित की गई। पंजाब के बाढ़ पीडि़तों के लिए गांव जामनी के युवाओं ने राहत सामग्री इकठ्ठा की गई। इस दौरान युवाओं ने की नहर वाली सामान्य चौपाल में एकत्रित होकर हर घर से खाने पीने व जरूरत का सामान इकठ्ठा किया।

गांव में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता

गांव जामनी शुरू से दानी सज्जनों को गांव रहा है। यह गांव महर्षि जमदग्नि ऋषि की पावन स्थली है। इस गांव के युवा समाज हित और देश उन्नति में बढ़ कर भाग लेते हैं। गांव में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं। ये गांव हमेशा सामाजिक कार्यों में शामिल होता हैं। ग्रामीणों ने प्रार्थना की कि जल्द से जल्द इस आपदा से छुटकारा मिले। वहीं गांव मोरखी, उचाना क्षेत्र के गांवों से लगातार पंजाब के लिए खाद्य सामग्री को भेजा जा रहा है।

राहत सामग्री भेजी गयी

वहीं बांगर क्षेत्र के गांवों के ग्रामीण भाईचारे और इंसानियत की मिशल पेश कर रहे है। पंजाब में आई बाढ़ के बाद बाढ़ पीडि़तों का सहारा बांगर के गांव बन रहे है। पंजाब को पीने का पानी, दवा, मच्छरदानी, सूखा सामान के साथ-साथ पशुओंं के लिए तूड़ा एकत्रित की गई राशि से पहुंचाया जा रहा है। वहीं सरसों का तेल, गेहूं, आटा, दाल, चीनी, पशुओं के लिए तूड़ा के अलावा रसोई का सामान, बिस्कुट भेजे जा रहे हैं।

