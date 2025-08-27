Punjab Breaking News : पंजाब सरकार मंडियों में कैलिब्रेटेड नमी मीटर लगाएगी

कृषि मंत्री खुड्डियां ने आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : आगामी धान खरीद सीजन में नमी की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। आढ़ती संघ के साथ कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया कि आने वाले सीजन में नमी से निपटने के लिए प्रदेश की सभी मंंडियों में नमी के माप को मानकीकृत करने के लिए सभी अनाज मंडियों में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा कैलिब्रेट किए गए नमी मीटर लगाए जाएंगे।
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
धान की खरीफ खरीद सीजन से पहले सुचारु खरीद कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की समिति (जीओएमज) ने आज फेडरेशन आॅफ आढ़ती एसोसिएशन, पंजाब के साथ बैठक की और उनकी जायज मांगों व चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया। पंजाब भवन में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कालड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों से रचनात्मक चर्चा की। कैबिनेट मंत्रियों ने सभी मांगों और मुद्दों को ध्यान से सुना और समाधान का भरोसा दिया।
कंबाइन चलाने का समय हो निर्धारित
एसोसिएशन ने यह भी अनुरोध किया कि धान की फसल में नमी के प्रबंधन के लिए कंबाइन से कटाई का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया जाए। खरीद कार्यों में आढ़तियों की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सीजन शुरू होने से पहले मंडियों में सफाई, पीने का पानी, शेड, बिजली समेत सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस दौरान एसोसिएशन ने हाल ही में मंडी मजदूर दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह निर्णय मजदूरों के हित में बेहद अहम है।
ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग की वारदात को किया नाकाम