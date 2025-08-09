Punjab News : पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कर रही मिसाली कार्रवाई : केजरीवाल

कहा, सरकार के प्रयास के चलते कुछ ही माह में नशा तस्करों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई

Punjab News (आज समाज), तरनतारन : पंजाब सरकार प्रदेश में नशा व नशा तस्करों के खिलाफ लगातार मिसाली कार्रवाई कर रही है। जिससे पिछले कुछ माह में ही नशे की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व उनकी पूरी कैबिनेट के साथ-साथ पंजाब का हर नागरिक बधाई का पात्र है।

यह शब्द आप सुप्रीमों और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहे। वे बाज आंख नाम से शुरू किए एंटी-ड्रोन प्रणाली (एडीएस) को हरी झंडी दिखाने के बाद उपस्थिति को संबोधित कर रहे थे। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस पहल से नशे के खिलाफ मुहिम में एक और शानदार अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की नशा तस्करों से मिलीभगत के कारण यह अभिशाप राज्य में फैल गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ी है और इस कारोबार में शामिल बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला गया है।

सीमा पर प्रभावी रहेगी एंटी ड्रोन प्रणाली

उन्होंने कहा कि सीमा पार से पंजाब में नशे की सप्लाई की जा रही है और उन्हें रोकने के लिए यह एंटी-ड्रोन प्रणाली शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब को इस लानत से मुक्त करने के लिए तीन एंटी-ड्रोन प्रणालियां शुरू की गई हैं और छह और जल्द शुरू की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया है।

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि नशा तस्करों द्वारा इस गैरकानूनी कारोबार से हासिल की गई संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब की ईमानदार सरकार ने नशे के सबसे बड़े और कुख्यात सौदागरों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये तस्कर, जो समाज को जहर देकर खुद ऐशो-आराम की जिंदगी जीते हैं, हमारे लोगों के असली दुश्मन हैं और राज्य सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी।

