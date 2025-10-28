Punjab News: श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को यादगार बनाने में जुटी पंजाब सरकार

श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तलवंडी साबो से शुरू होकर श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे नगर कीर्तन, 350 कश्मीरी पंडितों के परिवार भी लेंगे भाग

Punjab News, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को यादगार बनाने में जुटी। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष प्लानिंग की गई है। एक माह तक सूगे में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में विभिन्न शहरों से शुरू होने वाले चार नगर कीर्तनों का आयोजन किया जाना है। ये नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तलवंडी साबो से शुरू होंगे और श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे।

कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने जताई सहमति

19 नवंबर को जम्मू से शुरू होने वाले नगर कीर्तन में पहली बार 350 कश्मीरी पंडितों के परिवार भी भाग लेंगे। पंजाब सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार की मदद से इन परिवारों से संपर्क साधा है और सभी ने नगर कीर्तन में शामिल होने पर सहमति भी जताई है।

पीएम को भी न्योता देंगे सीएम भगवंत मान, मिलने से समय मांगा

ये नगर कीर्तन जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर से होता हुआ श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। इस उपलक्ष्य में आयोजित स्मृति कार्यक्रमों के लिए पंजाब सरकार देश-विदेश कई बड़ी हस्तियों, धर्म गुरुओं व स्कॉलर्स को न्योता दे रही है। सीएम भगवंत मान खुद पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता देंगे। इसके लिए उन्होंने पीएम से समय मांगा हुआ है। संभावना है पीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

राष्ट्रपति को भी किया आमंत्रित

मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोहों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित पवित्र समारोहों में शामिल हों।