India News Conclave: पंजाब सरकार ने सूबे के 3 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया: डॉ. बलबीर सिंह

Dr. Balbir Singh On India News Manch, (आज समाज), चंडीगढ़: आज समाज की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज समाज को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हम एजुकेशन और हेल्थ के मामले में देश में सबसे आगे है। सरकार की और से सूबे के 3 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का झूठ बोलने में कोई सानी नहीं हैं।

आम आदमी क्लीनिक में जाओ वहां डॉ. भी मिलेगा दवाई भी मिलेगी और टेस्ट भी होंगे। लक्की ओबेराय हत्या मामले में कहा कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। भगवंत मान सरकार में अगर कोई किसी को गोली मरेगा तो वह बचेगा नहीं। दूसरे राज्यो में काफी क्राइम है। उन्होंने कहा की दूसरे देशों में 60 गैंगेस्टर बैठे हैं। उनको बाहर से लाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लगातार पंजाब में बार्डर पार से ड्रोन आ रहे है।

पंजाब को टारगेट किया जा रहा

उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात और राजस्थान भी बार्डर स्टेट है। वहां नशे के ड्रोन क्यों नहीं आ रहे हैं। पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। हमने वॉर अगेंस्ट गैंगेस्टर शुरू किया हुआ है। 24 हजार से अधिक लोग नशा छोड़ कर काम सीख रहे हैं।

पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट: डॉ. दलजीत सिंह चीमा

शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने संस्थान को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सूबे की मौजूदा सरकार शिरोमणि अकाली दल द्वारा शुरू की गई योजनाओं का फायदा उठा रही है।

पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए थर्मल प्लांट से आज सरप्लस बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा सूबे की मौजूदा सरकार बताए कि हाईवे को लेकर कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उन्होंने कहा एक साजिश के तहत पार्टी को बदनाम करके खत्म करने का काम किया गया।

