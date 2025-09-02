Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों के लिए एकजुट हुई पंजाबी इंडस्ट्री, दिलजीत से लेकर एमी-विर्क तक आगे आए 

Punjab Floods, (आज समाज), चंडीगढ़: भारी बारिश और सतलुज, ब्यास और रावी सहित उफान पर आई नदियों के कारण आई भीषण बाढ़ से पंजाब के कई हिस्से तबाह हो गए हैं। इस आपदा ने गाँवों को जलमग्न कर दिया है, घरों को नुकसान पहुँचाया है और अनगिनत परिवारों को असहाय और असहाय बना दिया है।अगस्त की शुरुआत से, पंजाब के लगभग 12 ज़िले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं,

जिनमें 29 लोगों की मौत और 2.56 लाख से ज़्यादा लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। इस कठिन समय में, पंजाबी मनोरंजन उद्योग मदद के लिए आगे आया है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क, सोनम बाजवा, गुरु रंधावा, गिप्पी ग्रेवाल, करण औजला और कई अन्य जैसे शीर्ष सितारे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए आगे आए हैं।

दिलजीत दोसांझ ने 10 गाँवों को गोद लिया

सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने आगे बढ़कर गुरदासपुर और अमृतसर के 10 बाढ़ प्रभावित गाँवों को गोद लिया है। गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर, उनकी टीम सक्रिय रूप से भोजन, पेयजल और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान कर रही है।

दिलजीत ने एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन गाँवों के नाम साझा किए जिनकी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है और लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस त्रासदी के बाद पंजाब के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ऐमी विर्क 200 घरों का पुनर्निर्माण करेंगे

अभिनेता-गायक ऐमी विर्क भी एक प्रभावशाली संदेश लेकर आगे आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाएँ साझा करते हुए लिखा: “इस बाढ़ से हुए नुकसान ने हमारा दिल तोड़ दिया है। अपने लोगों को बिना आश्रय के देखना असहनीय है। हम उन परिवारों के लिए 200 घरों का पुनर्निर्माण करने का संकल्प ले रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है।

यह सिर्फ़ घरों के बारे में नहीं है—यह लोगों को आशा, सम्मान और फिर से शुरुआत करने की ताकत देने के बारे में है।”

उन्होंने सभी से योगदान देने की अपील की और ज़ोर देकर कहा कि “ज़िंदगी बचाने के लिए कोई भी नेकी का काम छोटा नहीं होता।”

सोनम बाजवा का भावुक संदेश

बागी 4 की अभिनेत्री सोनम बाजवा ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा: “पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों से आ रही दिल दहला देने वाली तस्वीरें मुझे रुला देती हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे उम्मीद देती है, वह है हमारे लोगों की एकता—हम मुश्किल समय में हमेशा मज़बूती से खड़े रहते हैं। मैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों को दान दे रहा हूँ, और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे हर संभव तरीके से मदद करें। हर छोटा या बड़ा योगदान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।”

और सितारे भी आगे आए

दिलजीत, एमी और सोनम के साथ, कई अन्य पंजाबी सितारे भी आगे आए हैं। गुरु रंधावा ने भोजन और राशन की व्यवस्था की, जबकि गिप्पी ग्रेवाल, करण औजला, रंजीत बावा, इंद्रजीत निक्कू और सुनंदा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।