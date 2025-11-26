Farmer Protest in Chandigarh : पंजाब के किसान संगठन आज चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन

चंडीगढ़ प्रशासन ने किए सख्त सुरक्षा प्रबंध, बाधित रहेगा यातायात, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 3 हजार जवान तैनात

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के किसान संगठन आज एक बार फिर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस प्रदर्शन में करीब 10 हजार किसानों के अपने वाहनों सहित भाग लेने की संभावना है। किसान संगठनों की कॉल को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर तीन हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।

जबकि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कई यातायात मार्गों को बंद करते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले वाहन चालकों से भी यातायात एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में किसान एकत्रित होंगे

आज यानि 26 नवंबर को चंडीगढ़ में 10 हजार किसान पहुंचेंगे। दिल्ली आंदोलन को 5 साल पूरे होने पर पेंडिंग मांगों को लेकर वे सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। इसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। लोग जाम में न फंसे, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। लोगों को अपील की गई है कि वह जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

इसलिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन

किसान नेताओं के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2020-21 में हुए किसान आंदोलन की कुछ मांगों को केंद्र ने अभी तक पूरा नहीं किया है। जिनमें सबसे बड़ी एमएसपी की गारंटी का कानून है। इसके अलावा बिजली बिल भी रद्द नहीं हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों की रैली को देखते हुए रैली स्थल के आस पास की सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट या प्रतिबंधित किया गया है।

इन मार्गों पर जाने से बचें वाहन चालक

एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि हमने सभी प्रबंध कर लिए हैं। लॉ एंड आॅर्डर की स्थिति के निपटने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्लान जारी किया जाएगा। शहर निवासियों से भी उनकी तरफ से सहयोग की मांग की गई है। ट्रैफिक पुलिस की सूचना के मुताबिक इससे जन मार्ग, जिसमें कजहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43-52/53) से सेक्टर 42/43 छोटा चौक तक, अटावा चौक (सेक्टर 35/36/42/43) तक और सेक्टर 43 में सेक्टर 43/44 लाइट प्वाइंट से ज्यूडिशियल अकादमी लाइट प्वाइंट से सेक्टर 42/43 छोटे चौक तक वी-4 रोड पर ट्रैफिक पर असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें : Punjab News Update : श्री गुरु तेग बहादुर जी का संदेश अपने जीवन में अपनाएं : केजरीवाल